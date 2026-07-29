فجأة بقت بطلة.. مصطفى قمر عن سبب ظهور زوجته فى أحد كليباته: كانت معايا فى التصوير

كشف الفنان مصطفى قمر، عن كواليس الظهور الأول لزوجته فى أحد أعماله الغنائية، مؤكدا أنها شاركته بطولة فيديو كليب أغنية «مش هشوفك» للمرة الأولى، وهو أمر لم يسبق أن أقدم عليه طوال مشواره الفنى.

وقال مصطفى قمر، خلال استضافته فى برنامج «صاحبة السعادة»، مع الفنانة إسعاد يونس، إن ألبومه الجديد «قمر قمرين»، يضم 12 أغنية، وجرى تصوير خمس منها على طريقة الفيديو كليب، موضحًا أن فكرة مشاركة زوجته جاءت بشكل عفوى أثناء التصوير فى الإسكندرية، حيث كانت ترافقه هناك.

وأضاف أن زوجته لم تتحمس للفكرة فى البداية، فاقترح تأجيلها إلى عمل آخر إذا كانت غير مرتاحة، لكنها وافقت فى النهاية وشاركت فى تصوير الكليب، كما تحدث «قمر»، عن أغنية «مش هشوفك»، مشيرًا إلى أنها تنتمى إلى أسلوب «السلو روك»، وهو لون موسيقى نادر فى الأغانى العربية، مؤكدا أنها من ألحانه.

وتطرق إلى علاقته بآلة الجيتار، موضحًا أنها كانت جزءًا أساسيًا من تكوينه الفنى، وأن ظهوره بها فى بداياته كان مختلفًا وغير معتاد، إذ لم يكن هناك مطربون يقدمون أغنياتهم وهم يعزفون على الجيتار، باستثناء الراحل أحمد السنباطى، على حد قوله.

وأشار إلى أن الجيتار أصبح اليوم عنصرًا رئيسيًا فى معظم الأغانى، على عكس الماضى الذى لم يكن يشهد اهتمامًا كبيرًا بفكرة الهارمونى الموسيقى، رغم وجود أعمال مميزة فى تلك الفترة.

المصري اليوم