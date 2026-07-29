من عمرو دياب إلى آسر ياسين.. مجاميع نجوم الفن في الثانوية العامة قد تفاجئك

عمرو دياب

مع كل إعلان لنتيجة الثانوية العامة، تتجه أنظار ملايين الأسر المصرية نحو قوائم الناجحين، باعتبارها محطة فارقة في مستقبل الأبناء، وفي خضم هذا الاهتمام المتجدد، تعود إلى الواجهة قصص عدد من نجوم الفن الذين خاضوا التجربة نفسها، فمنهم من حقق مجاميع استثنائية، بينما لم تكن الدرجات عائقًا أمام آخرين صنعوا لاحقاً نجاحاً كبيراً في التمثيل والغناء.

ويأتي الفنان آسر ياسين في مقدمة النجوم المتفوقين، بعدما حقق مجموعاً كاملاً بنسبة 100%، ليلتحق بقسم الهندسة الميكانيكية في الجامعة الأميركية بالقاهرة.

كما حقق الفنان كريم فهمي مجموع 99%، وهو ما أهله لدراسة طب الفم والأسنان، وعمل طبيباً لفترة بعد تخرجه قبل أن يتجه إلى عالم الفن.

ولم يكن شقيقه الفنان أحمد فهمي أقل تفوقاً، إذ حصل على 99.8%، والتحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

سهر الصايغ.. ومي عمر

ومن بين النجمات المتفوقات أيضاً، الفنانة سهر الصايغ التي حصلت على 98%، واختارت دراسة طب الأسنان، ولا تزال تمارس المهنة إلى جانب نجاحها الفني.

أما الفنانة مي عمر، فقد حققت مجموع 96.5%، والتحقت بالجامعة الأميركية، حيث درست الإخراج، وبدأت مشوارها خلف الكاميرا قبل أن تتجه إلى التمثيل وتحقق شهرة واسعة.

وشهدت قائمة المتفوقين كذلك الفنانة منى زكي، التي حصلت على 95%، فالتحقت بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، بينما حصل الفنان مصطفى شعبان على 96%، واختار دراسة الصحافة والإعلام في الكلية نفسها.

في المقابل، لم تكن درجات الثانوية العامة عائقاً أمام عدد من النجوم الذين حققوا نجاحاً استثنائياً رغم مجاميعهم المتواضعة.

ومن أبرزهم الفنان أمير كرارة، الذي حصل على 52%، بينما حقق الفنان أحمد حلمي 50%، ليتجه بعد ذلك إلى دراسة الإخراج والتمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية، حيث بدأ رحلته الفنية.

هنيدي.. وعمرو دياب.. وتامر حسني

أما الفنان محمد هنيدي، فحصل على 57.5%، والتحق بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، وهناك جمعته الدراسة بعدد من الأسماء التي أصبحت لاحقاً من أبرز نجوم الفن، من بينهم خالد صالح، وخالد الصاوي، وطارق عبد العزيز، والسيناريست أحمد عبد الله.

وبدوره، حصل المطرب عمرو دياب على 60% في الثانوية العامة، ليلتحق بمعهد الموسيقى العربية، الذي شهد انطلاق خطواته الأولى نحو النجومية.

كما حصل الفنان تامر حسني على 73%، فالتحق بكلية الإعلام بإحدى الجامعات الخاصة، قبل أن يختار احتراف الغناء والتمثيل.

أما الفنانة روبي، فقد حققت مجموع 60%، والتحقت بكلية الحقوق بجامعة بني سويف، بعدما لم يؤهلها مجموعها للالتحاق بإحدى كليات القاهرة، لتبدأ بعد ذلك مشواراً فنياً جعلها واحدة من أبرز نجمات جيلها.

العربية نت