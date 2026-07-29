ماذا يحمل مستشار رئيس دولة جنوب السودان توت قلواك في زيارته اليوم إلي الخرطوم؟

■ قبل أشهر رفض زعيم عصابات مليشيات التمرد تواجد توت قلواك ضمن وفد حكومة جنوب السودان الذي التقي وفد عصابات التمرد الذي زار جوبا والتقي الرئيس سلفاكير والذي أصرّ علي حضور توت قلواك ..

■ زعيم المليشيا يري أنّ المستشار توت قلواك الأقرب إلي الحكومة السودانية ويتبني في مواقفه دعماً منتظماً لحكومة السودان وفقاً لإدعاءات زعيم عصابة التمرد ..

■ اليوم حلّ توت قلواك ضيفاً علي الخرطوم التي يعرفها وتعرفه .. ملفات كثيرة يحملها توت للحوار والنقاش مع الحكومة السودانية .. ليس بعيداً منها ماتردده كواليس الوساطات في جنوب السودان ومنها أنّ زعيم مليشيا التمرد السريع طرح طلباً لدي حكومة جنوب السودان أن تفتح له قناة حوار مع السلطات السودانية ..

■ ماهي معالم الوساطة التي يطلبها زعيم عصابة التمرد .. وكيف سيطرحها توت قلواك علي قيادة الدولة السودانية التي تكرّس وقتها لحسم التمرد السريع في كردفان تمهيداً لمعارك فاصلة في دارفور ؟!

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد