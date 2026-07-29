زعيم العصابة يواجه حالياً المرحلة الثانية من كتاب : كيف تحارب الجيوش المحترفة عصابات التمرد !!

الجيش السوداني

مايعلمه زعيم عصابات التمرد أنّ دخول الجيش السوداني والقوات المساندة له لأي مدينة من مدن دارفور وتمركزه فيها فهذا يعني عملياً بداية التساقط المتتالي لحجارة دومينو المليشيا ..

■ وما لايعرفه زعيم عصابات التمرد أن الحرب ضد المليشيات والمرتزقة في كل الدنيا تمر بثلاث مراحل .. الجيش السوداني أنهي المرحلة الأولي بجسارة سيسطرها التاريخ .. ونعني بها مرحلة كسر القوة الصلبة للمليشيا وهو ماحدث فعلاً بتدمير آلياتها وأسلحتها القتالية وتحييد آلاف من كبار القادة والجنود والمغرر بهم ممن كانوا يرددون شعارات لايعرفون منها إلا الترديد الأبله لشعاراتها ..

■ الخطاب الهزيل والمسخرة لزعيم العصابة مساء أمس يمكن وصفه بلا جدال بخطاب الهزيمة التي لاينقصها إلا الإعلان المباشر أو عبر وسطاء !!

■ السبب وراء الخطاب الجنائزي لزعيم العصابة يوم أمس أنه يواجه حالياً المرحلة الثانية من كتاب : كيف تحارب الجيوش المحترفة عصابات التمرد !!

■ دون أن يدري فقد كشف زعيم العصابة معاناته الشخصية مع المرحلة الثانية من الحرب الشاملة ضد المليشيات !!

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد