كامل إدريس يلتقي قائد قوات درع السودان أبو عاقلة كيكل

التقى السيد رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس مساء اليوم وفد لجنة إسناد قوات درع السودان وذلك بحضور كل من السيد قائد قوات درع السودان اللواء أبو عاقلة محمد احمد كيكل والسيد وزير العدل د.عبدالله محمد درف والسيد وزير الخارجية والتعاون الدولي السفير محي الدين سالم ومستشار رئيس الوزراء نزار عبدالله محمد ومدير عام الشركة السودانية للموارد المعدنية السيد محمد طاهر عمر

وأوضح السيد رئيس لجنة الإسناد لقوات درع السودان صديق فضل المولى محمد في تصريح صحفي أن اللقاء ناقش القضايا الخدمية والتنموية بولاية الجزيرة والاقليم الأوسط بشكل عام والتحديات التي تواجه المشاريع الزراعية. مبينا أن اللقاء تناول مقترح تكوين صندوق إعمار المناطق المتأثرة بالحرب.

من جانبه أوضح المستشار الإعلامي لقائد قوات درع السودان د.عمار عبد الله نايل أن اللقاء تناول كيفية تذليل العقبات التي تواجه مشروع الجزيرة خاصة تلك المتعلقة بتمويل المزارعين وتوفير مدخلات الزراعة.

وأبان د. عمار عبدالله أن اللقاء تطرق إلى مجمل الخدمات في المناطق المتضررة من الحرب، وتأهيل وصيانة الطرق التي تربط مناطق الإنتاج بالمستهلكين، بجانب تطوير العملية التعليمية وتعيين المعلمين .

واوضح د. عمار عبد الله أن السيد قائد قوات درع السودان طمأن السيد رئيس الوزراء خلال اللقاء على أن معركة الكرامة تمضي بثبات، ولن تنام لهم عين إلا ودارفور محررة وكردفان قد عادت إلى حضن الوطن .

وأشار المستشار الإعلامي لقائد قوات درع السودان إلى أن السيد رئيس الوزراء تعهد بإعطاء الأولوية في التنمية وإعادة الأعمار للمناطق المتضررة من الحرب، وذلك عبر آلية تم تكوينها لمتابعة هذا العمل بصورة فورية.

سونا