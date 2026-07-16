الجيش .. تدمير عدد ( ٢٠٥) عربة قتالية، وعدد ( ١٧) شاحنة عتاد عسكري والاستيلاء على عدد ( ٢١) عربة قتالية

بسم الله الرحمن الرحيم

القيادة العامة للقوات المسلحة

تعميم صحفي

الخميس ١٦ يوليو ٢٠٢٦م

بحمد الله وتوفيقه، تواصل قواتكم المسلحة، والقوات المساندة، تحقيق النجاحات الميدانية في مختلف محاور العمليات، حيث أسفرت العمليات العسكرية المنفذة خلال الفترة من ١ يوليو إلى ١٥ يوليو ٢٠٢٦م عن تكبيد مليشيا آل دقلو الإرهابية ومرتزقتها، خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وتدمير واستلام عدد من آلياتها، إلى جانب تحرير عدد من المناطق، وفي مقدمتها مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق.وقد بلغت الحصيلة الإجمالية لخسائر العدو في مختلف المحاور، تدمير عدد ( ٢٠٥ ) عربة قتالية، وعدد ( ١٧ ) شاحنة عتاد عسكري، والاستيلاء على عدد ( ٢١ ) عربة قتالية.. ، و إسقاط عدد ( ٤) طائرة مسيرة استراتيجية من طراز FH-95 ، وجاءت النتائج الميدانية على النحو التالي :

محور دارفور:

تدمير عدد ( ٧٦ ) عربة قتالية ، وعدد ( ١٧ ) شاحنة عتاد عسكري، وتكبيد المليشيا الإرهابية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

محور جنوب كردفان :

تدمير عدد ( ١٩ ) عربة قتالية ، والقضاء على العشرات من عناصر المليشيا الإرهابية .

محور شمال كردفان:

تدمير عدد ( ٥٤ ) عربة قتالية، و عشرات القتلى في صفوف المليشيا الإرهابية ومرتزقتها، بالإضافة إلى اسقاط عدد ( ٣ ) طائرة مسيرة استراتيجية من طراز FH-95 .

محور النيل الأبيض:

إسقاط طائرة مسيّرة استراتيجية معادية من طراز FH-95.

محور النيل الأزرق:

تمكنت قواتنا ، من تحرير مدينة الكرمك والمناطق المجاورة لها عنوةً واقتداراً، بعد عمليات عسكرية محكمة ومعارك عنيفة، حيث أُجبرت المليشيا الإرهابية ومرتزقتها على الفرار تاركةً وراءها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأسفرت العمليات عن تدمير عدد ( ٥٦ ) عربة قتالية.و

الاستيلاء على عدد ( ٢١ ) عربة قتالية، وكمية كبيرة من الأسلحة والذخائر بالإضافة إلى أجهزة تشويش وأجهزة إتصالات.

وتؤكد القوات المسلحة أن عملياتها مستمرة في جميع المحاور حتى تطهير البلاد من دنس مليشيا آل دقلو الإرهابية وأعوانها واستعادة الأمن والاستقرار في ربوع السودان.

دعواتنا بالجنة والخلود للشهداء الذين مهروا بدمائهم طريق العزة والكرامة وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين والعودة للأسرى والمفقودين.

نصر من الله وفتح قريب

الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة

#السودان #القوات_المسلحة_السودانية

#الذكرى_ال٧٠_للاستقلال

#غداً_نعود_حتماً_نعود

#حرب_الكرامة

#RapidSupportIsTerroristMilitia