رسالة مي عز الدين تلامس القلوب.. والجمهور: ربنا يعوضك ويجبر خاطرك

مي عزالدين

أثارت الفنانة مي عز الدين حالة من القلق بين جمهورها ومحبيها، بعدما شاركت عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” دعاءً مؤثرًا جاء فيه:”يارب أجبرني في هذه الأيام.. جبرًا لم أحسب له حسابًا يا الله.”

ورغم أن مي لم تكشف عن سبب نشر هذا الدعاء، إلا أن كلماتها لامست قلوب متابعيها، الذين انهالت تعليقاتهم بالدعاء لها، متمنين أن يطمئن الله قلبها ويمنحها الخير والسعادة ويجبر خاطرها.

وتفاعل المتابعين مع المنشور، مؤكدين محبتهم الكبيرة لها، وكتب جمهورها: “ربنا يجبر بخاطرك يا مي”، و”الله يطمّن قلبك ويحقق لك كل خير”، في رسالة دعم ومحبة للفنانة.

وتعد مي عز الدين من أكثر الفنانات قربًا من جمهورها، إذ تحظى بمحبة واسعة بفضل عفويتها وحرصها الدائم على مشاركة لحظات من حياتها مع متابعيها.

نسأل الله أن يجبر خاطرها، ويكتب لها الخير والسعادة دائمًا.

وكان آخر أعمال الفنية للفنانة مي عز الدين من خلال مشاركته في دراما رمضان ببطولة مسلسل “سوق الكانتو” مع النجوم أمير كرارة، فتحي عبدالوهاب، محمود البزاوي، محمد عبدالعظيم، ثراء جبيل، سلوى عثمان، إخراج حسين المنباوي، المسلسل سيناريو وحوار هاني سرحان، ودارت أحداثه في زمن غير معاصر.

بوابة روز اليوسف