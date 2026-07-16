الجوازات والهجرة والسجل المدني تستعدان لإيفاد فرق عمل لاستخراج مستندات السودانيين بالخارج

أكملت هيئة الجوازات والسجل المدني استعداداتها لإيفاد فرق عمل متخصصة إلى عدد من الدول، وذلك لإنجاز معاملات المواطنين السودانيين بالخارج وتقديم الخدمات الهجرية والمدنية لهم، في إطار جهود وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة لتسهيل الحصول على الوثائق الرسمية.

ومن المقرر أن تباشر فرق العمل مهامها بكل من تنزانيا، رواندا، زيمبابوي، تركيا، والكويت، عقب تلقي الهيئة مخاطبات رسمية من البعثات الدبلوماسية السودانية بهذه الدول، أوضحت فيها الحاجة إلى إيفاد فرق لاستخراج الجوازات، والرقم الوطني، وشهادات الميلاد للمواطنين السودانيين المقيمين هناك.

وأوضح رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني، الفريق شرطة حقوقي عثمان محمد الحسن دينكاوي، في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة، أن الهيئة ماضية في تنفيذ خططها الرامية إلى تطوير وتحديث الخدمات المقدمة للمواطنين داخل السودان وخارجه، عبر توسيع نطاق تقديم الخدمات، وتبسيط الإجراءات، والاستفادة من التقنيات الحديثة بما يحقق السرعة والجودة والكفاءة في الأداء.

وأشار إلى أن لجنة ثلاثية تضم وزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة الخارجية تواصل استكمال الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة ببرنامج الإيفاد، بما في ذلك إصدار الجوازات الدبلوماسية أو الخاصة لأعضاء الفرق، واستكمال ترتيبات السفر، تمهيداً لانطلاقها إلى الدول المستهدفة في أقرب وقت.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على تمكين المواطنين السودانيين بالخارج من الحصول على الوثائق الثبوتية والهجرية بسهولة ويسر، وضمان استمرارية تقديم الخدمات القنصلية والإدارية بكفاءة، بما يلبي احتياجات السودانيين في مختلف دول العالم.