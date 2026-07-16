مناوي .. نتابع تقارير عن عمليات حفريات واسعة للدعم السريع غربي الفاشر

حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي يقول إنه يتابع تقارير عن عمليات حفر واسعة غربي مدينة الفاشر قرب منطقة سرافاي بولاية شمال دارفور، تنفذها قوات الدعم السريع.

وأضاف في تغريدة على منصة “إكس” أن هناك مخاوف من ارتباط هذه العمليات باستغلال موارد السودان، داعيًا المنظمات الدولية والدول التي تمتلك تقنيات الاستشعار عن بُعد وصور الأقمار الصناعية بالتحقق من طبيعة العمليات وكشف نتائجها.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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