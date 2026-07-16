تاركو للطيران تسحب رحلات بورتسودان – أبها من نظام الحجز

أزالت شركة تاركو للطيران الرحلات المجدولة بين مطاري بورتسودان وأبها خلال الشهر الجاري من نظام الحجز الخاص بها، في خطوة تأتي بالتزامن مع التطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة الجنوبية للمملكة العربية السعودية.
ويأتي هذا التطور في ظل استمرار التوترات الأمنية التي أدت إلى تعليق الحركة الجوية في عدد من مطارات المنطقة الجنوبية ، من بينها مطار أبها الدولي، وذلك عقب الهجمات التي نفذها الحوثيون واستهدفت مناطق في جنوب المملكة.
ولم تصدر الشركة حتى الآن بيانًا رسميًا يوضح ما إذا كان سحب الرحلات يمثل إلغاءً نهائيًا أو تعليقًا مؤقتًا لحين استقرار الأوضاع الأمنية.
وسنوافيكم بأي مستجدات فور ورودها إلينا، إن شاء الله …
طيران بلدنا
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
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