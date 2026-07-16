عمومية ملكية للاستثمار السعودية توافق على زيادة رأس المال 15.38% بمنح أسهم مجانية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس، بينما واصل المستثمرون تقييم تداعيات تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران والمخاطر التي تهدد إمدادات النفط المارة عبر مضيق هرمز.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 27 سنتًا، أو 0.32%، إلى 84.68 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 10:11 بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 11 سنتًا، أو 0.14%، إلى 79.49 دولارًا للبرميل. ورغم هذا التراجع، لا يزال الخامان يتداولان بالقرب من أعلى مستوياتهما في شهر.

وقال أولي هفالبي، محلل الأسواق لدى SEB Research، إن "السوق لا تزال تتعامل مع التطورات بهدوء لافت".

وأضاف: "من المنطقي أن تواصل الأسعار ارتفاعها نحو مستوى يتراوح بين 90 و95 دولارًا للبرميل، وربما تعود إلى حاجز 100 دولار، وذلك لأن الاضطرابات المتكررة في مضيق هرمز تخلق حالة من عدم اليقين بشأن تدفقات النفط من منطقة الخليج."

اضطرابات متواصلة في مضيق هرمز ومخاوف من اتساع الصراع إلى باب المندب

وجاء هذا التحرك بعدما شنت الولايات المتحدة، الأربعاء، ضربات استهدفت أنظمة الدفاع الساحلية ومواقع الصواريخ الإيرانية، عقب إعادة فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، في حين هددت طهران بوقف المزيد من صادرات الطاقة الإقليمية، مؤكدة أنها تخوض "حربًا وجودية" مع الولايات المتحدة.

ويأتي هذا التصعيد بعد انهيار الهدنة الهشة التي تم التوصل إليها في يونيو، مما أعاد المخاوف من اندلاع مواجهة واسعة النطاق وأثار اضطرابات في تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية يوميًا قبل اندلاع الحرب.

وأظهرت البيانات انخفاض عدد السفن العابرة للمضيق يوم الأربعاء، وهو أول يوم بعد إعادة الولايات المتحدة فرض الحصار البحري على إيران، حيث عبرت سبع سفن فقط مقارنة مع 13 سفينة في اليوم السابق.

وقال وائل مكرم، كبير استراتيجيي الأسواق المالية لدى Exness، إن "الأسواق قد تظل حذرة بينما تقيم المخاطر الفورية على الإمدادات. وحتى الآن، ورغم تصاعد التوترات العسكرية، لا تزال ناقلات النفط تعبر مضيق هرمز، وإن كان بأعداد أقل."

وفي المقابل، أكدت إيران، الخميس، أن مضيق هرمز يمثل "خطًا أحمر لا يمكن المساس به"، محذرة من أنها ستستهدف جميع البنية التحتية في منطقة الخليج إذا نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده بمهاجمة البنية التحتية الإيرانية.

ويرى محللون أن إيران ألمحت إلى إمكانية الاستعانة بحلفائها من جماعة الحوثيين في اليمن لإغلاق مضيق باب المندب، بما يفتح جبهة جديدة في المواجهة مع واشنطن ويهدد ثاني أهم ممر للطاقة في العالم.

وفي هذا السياق، توقعت مؤسسة Oxford Economics أن يتمثل السيناريو الأكثر ترجيحًا في استمرار حركة الملاحة بمستويات منخفضة ومتقلبة عبر مضيق هرمز، وهو ما قد يؤدي إلى موجات متقطعة من ارتفاع أسعار النفط، تبقي متوسط الأسعار فوق 80 دولارًا للبرميل خلال عدة فصول مقبلة.

وفي تطور منفصل، أعلنت جهاز الأمن الأوكراني، الخميس، أنه بالتعاون مع البحرية الأوكرانية استهدف ناقلتين روسيتين تابعتين لما يعرف بـ**"أسطول الظل"** باستخدام طائرات بحرية مسيرة في البحر الأسود.