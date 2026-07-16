سعر اليورو مقابل الدولار يتمسك بالاتجاه التصحيحي الصاعد – توقعات اليوم – 16-07-2026

عاود سعر الذهب (GOLD) الانخفاض خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار ويقلص من فرص تعافي السعر بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة.