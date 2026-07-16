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سعر اليورو مقابل الدولار يتمسك بالاتجاه التصحيحي الصاعد – توقعات اليوم – 16-07-2026

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  • سعر اليورو مقابل الدولار يتمسك بالاتجاه التصحيحي الصاعد – توقعات اليوم – 16-07-2026 1/2
  • سعر اليورو مقابل الدولار يتمسك بالاتجاه التصحيحي الصاعد – توقعات اليوم – 16-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-15 16:42 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

عاود سعر الذهب (GOLD) الانخفاض خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار ويقلص من فرص تعافي السعر بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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