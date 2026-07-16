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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو مقابل الدولار يتمسك بالاتجاه التصحيحي الصاعد – توقعات اليوم – 16-07-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-07-15 16:42 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
عاود سعر الذهب (GOLD) الانخفاض خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار ويقلص من فرص تعافي السعر بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة.