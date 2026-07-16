سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي يخترق هدفنا السعري – توقعات اليوم – 16-07-2026

تراجع سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة في إطار عمليات جني أرباح طبيعية بعد موجة صعود قوية، مع محاولات السعر اكتساب زخم إيجابي جديد قد يدعم استئناف مكاسبه خلال الفترة القريبة المقبلة، بالتزامن مع سعيه لتصريف حالة التشبع الشرائي على مؤشرات القوة النسبية، التي بدأت في إرسال إشارات سلبية.

ورغم هذا التراجع لا تزال الصورة الفنية تميل إلى الإيجابية، إذ يواصل السعر التداول أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يمثل دعماً ديناميكياً يعزز من استقرار الاتجاه التصحيحي الصاعد، كما تستمر تحركات البتكوين بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، ما يبقي فرص استئناف الصعود قائمة طالما حافظ السعر على استقراره أعلى مستويات الدعم الفنية الحالية.