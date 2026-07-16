سعر البتكوين (BTCUSD) يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 16-07-2026

يواصل سعر النفط الخام (Crude Oil) تداولاته المتذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، في إطار محاولاته لاكتساب زخم إيجابي جديد قد يدعم استئناف الصعود خلال الفترة القريبة المقبلة، مع استمرار سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير وتحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

ويستفيد السعر من استمرار تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يواصل أداء دور الدعم الديناميكي، بالتزامن مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح النفط في تصريف حالة التشبع الشرائي السابقة، وتدعم هذه المعطيات الفنية فرص استمرار التعافي واستهداف مستويات مقاومة أعلى، ما دام السعر يحافظ على استقراره أعلى مستويات الدعم الحالية.