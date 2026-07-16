أديس السعودية توقع عقدين لمنصتي حفر في بريطانيا ونيجيريا بقيمة إجمالية 858.3 مليون ريال

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يحاول التعافي مقابل سلة من العملات

•استمرار الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران

•الأسواق في انتظار أدلة جديدة حول مسار الفائدة الأمريكية



تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس في طريقها صوب تكبّد أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ،تحت ضغط انتعاش الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ،في ظل تصاعد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.



أدت بيانات التضخم الصادرة هذا الأسبوع في الولايات المتحدة إلى تراجع احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسار الفائدة خلال العام الجاري ،في انتظار صدور المزيد من الأدلة حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية الأمريكية.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.9% إلى (4,023.06$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,060.45$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (4,066.87$).



•عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء ،حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 0.2% ،في ثاني مكسب يومي على التوالي ،مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى في أسبوعين عند 3,983.64$ دولارًا للأونصة.



•بخلاف عمليات الشراء من مستويات منخفضة ،ارتفعت أسعار الذهب استنادًا على تراجع العملة الأمريكية بعد صدور بيانات ضعيفة في الولايات المتحدة.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.1% ،ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى في شهر ،عاكسًا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.



نشطت عمليات شراء الدولار الأمريكي كملاذ آمن، مع استمرار تصاعد الضربات العسكرية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، بالتزامن مع تراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز، مما زاد من المخاوف بشأن اضطراب إمدادات النفط العالمية.



مستجدات الحرب الإيرانية

•شنت الولايات المتحدة موجة جديدة من الضربات الجوية استهدفت مواقع للدفاعات الساحلية ومنصات صاروخية إيرانية.

•أعلنت إيران أن المواجهة الحالية تمثل "حربًا وجودية"، وستواصل الرد على العمليات الأمريكية، مع التلويح بتوسيع الإجراءات التي قد تؤثر في صادرات الطاقة الإقليمية.

•يواصل الأسطول الأمريكي (المكون من 20 سفينة حربية ومئات المقاتلات بالمنطقة) اعتراض حركة السفن المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية.

•انخفض عدد السفن المارة عبر مضيق هرمز إلى 7 سفن فقط مقارنة بـ 13 سفينة في اليوم السابق، مع توقف تام لعبور ناقلات النفط العملاقة أو ناقلات الغاز المسال.

•صرح الرئيس الأمريكي ،دونالد ترامب، بأن إيران "ترغب في التوصل إلى تسوية"، لكنه شدد على أن استئناف المفاوضات يتطلب تغييرًا في سلوك طهران.

• فى المقابل تؤكد إيران أنها لن تعود إلى الالتزام بأي تفاهمات ما دامت العمليات العسكرية الأمريكية مستمرة.



الفائدة الأمريكية

•أظهرت بيانات هذا الأسبوع تباطؤ أسعار المستهلكين والمنتجين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في يونيو مع تراجع أسعار الطاقة.

•رحب كبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بانخفاض معدلات التضخم لشهر يونيو، لكنهم قالوا إنهم بحاجة إلى المزيد من هذه القراءات للتأكد من انحسار ضغوط الأسعار فعليًا.

•عقب تلك البيانات ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : ارتفع تسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع يوليو الجاري من 59% إلى 90%،وتراجع تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة من 41% إلى 10%.

•وارتفع تسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع ديسمبر من 10% إلى 25% ،وتراجع تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة من 90% إلى 75%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى متابعة تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.



توقعات حول أداء الذهب

قال "جيجار تريفيدي" كبير محللي الأبحاث في شركة إندوس إند للأوراق المالية: يتراجع الذهب مع استمرار تصاعد الهجمات في الشرق الأوسط في دفع أسعار النفط إلى الارتفاع الحاد هذا الأسبوع، مما يُبقي المخاوف بشأن التضخم قائمة.



وأضاف تريفيدي: لم تعكس أرقام التضخم لشهر يونيو تأثير التصعيد الأخير في الصراع الأمريكي الإيراني، إذ انهار اتفاق السلام المؤقت الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي فعلياً.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،انخفضت يوم الأربعاء بنحو 2.57 طن متري ،لينزل الإجمالي إلى 1,001.88 طن متري،والذي يعد أدنى مستوى منذ 2 يوليو الجاري.



نظرة فنية

سعر الذهب يتراجع بعد الاصطدام بمقاومة فنية مزدوجة - توقعات اليوم – 16-07-2026