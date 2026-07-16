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سعر الذهب يتراجع بعد الاصطدام بمقاومة فنية مزدوجة - توقعات اليوم – 16-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-16 00:56 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يستقر سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) على مكاسب قوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يوفر قاعدة دعم ديناميكية تعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير.

 

كما يواصل الزوج تحركاته بمحاذاة خط ميل صاعد يدعم هذا المسار، بالتزامن مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ما يعكس استمرار قوة الزخم الشرائي ويعزز من فرص تمديد المكاسب خلال الفترة القريبة المقبلة، طالما حافظ الزوج على استقراره أعلى مستويات الدعم الفنية الحالية.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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