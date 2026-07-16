مبادرة رئيس الوزراء بتسليم راتبه الشهري تبرعاً للمساجد ودور العبادة تفتح الباب للتوقف والتأمل في حال وواقع المساجد عامة والمساجد المركزية بالعاصمة والولايات .. لم تتوقف الأيادي البيضاء للمحسنين وأهل الخير من رعاية مساجد مثل المسجد العتيق بولاية القضارف حيث يتباري أهل الله وخاصته لرعاية المسجد الذي صار قبلة ومؤئلاً لأهل المدينة الذين يؤدون صلواتهم ويقيمون مناسبات عقد القران ويشيعون الجنائز ويقيمون الندوات والدروس داخل هذا المسجد والذي يبقي مفتوحاً طيلة أيام شهر رمضان للمصلين والمعتكفين .. ومسجد القضارف العتيق نموذج باهر للتعاون الصادق بين الحكومة الرسمية ومؤسسات المجتمع من أهل الخير والعلم والصلاح حيث تتكامل الأدوار لرعاية المسجد وتوفير المال اللازم والمعينات المطلوبة لتسيير أعماله وخدماته من كهرباء وصيانة ونظافة دورية ومقابلة نثريات ورواتب العاملين عليه من أئمة وإداريين يبذلون جهوداً مقدرة لتهيئة المسجد للمصلين والعاكفين والركع السجود ..

■ وما قلناه عن مسجد القضارف العتيق ينسحب علي مسجد مدينة بورتسودان العتيق والذي شهد تعاوناً وتكاملاً صادقاً بين الجهدين الرسمي والشعبي أثمر صيانة شاملة للمسجد وتوفير خدمات المياه ومنظومة طاقة شمسية متكاملة .. يتم كل هذا بمتابعة وملاحقة من شيخ وإمام المسجد الكبير مولانا أسامة ختم وإخوانه في لجنة المسجد الكبير أحد المعالم والصروح النابضة بالحياة والبركة في مدينة بورتسودان خاصة وولاية البحر الأحمر عامة ..

■ تقبل الله من رئيس الوزراء مبادرته .. بيد أنّ راتبه لا يفي لمقابلة تكاليف منظومة طاقة شمسية لأصغر مسجد بولاية النيل الأبيض مثلاً .. وهو مايعني عملياً أنً مبادرة رئيس الوزراء تحتاج إلي تطوير .. فليمسك رئيس الوزراء راتبه أو يوقفه لصالح تعليم أحد الأيتام من أبناء السودان علي أن تتحمل الحكومة السودانية تكاليف إعادة إعمار المساجد ودور العبادة وتوفير تكاليف تشغيلها اليومي من مال الدولة ..

■ مما نتابعه هذه الأيام الجولات التفقدية التي يقوم بها السيد وزير الإرشاد والأوقاف لعدد من المساجد والخلاوي بالولايات .. السؤال هنا هل يحمل الوزير في معيته دعماً لهذه المساحد أم يكتفي فضيلته بالسلام وجميل الكلام ثم يغادر ..

■ جزي الله خيراً رئيس الوزراء علي جميل مبادرته .. صيانة وتأهيل بيوت الله أولي وأجلً من صيانة وتأهيل بيوت الوزراء وكبار المسؤولين بالحكومة الاتحادية وحكومات الولايات ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد