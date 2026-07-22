«الملك لير» و«حالة خطيرة» ضمنها.. انطلاق الموسم الصيفي للبيت الفني للمسرح بالإسكندرية

أعلن البيت الفني للمسرح، برئاسة الدكتور أيمن الشيوي، إطلاق الموسم الصيفي على مسرح بيرم التونسي بمحافظة الإسكندرية، وذلك خلال الفترة من 24 يوليو حتى 20 سبتمبر، تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، في إطار خطة وزارة الثقافة لدعم النشاط المسرحي بالمحافظات.

وأكد رئيس قطاع المسرح، أن البرنامج يضم مجموعة من العروض المسرحية التي تجمع بين الأعمال الجديدة والعروض التي حققت نجاحا جماهيريًا خلال تقديمها في القاهرة، بما يعكس تنوع إنتاجات البيت الفني للمسرح.

ويستضيف مسرح بيرم التونسي 6 عروض مسرحية، تبدأ بمسرحية «الملك لير» خلال الفترة من 24 إلى 27 يوليو، تليها «مملكة الحواديت» من 1 إلى 10 أغسطس، ثم «تياترو» من 13 إلى 28 أغسطس.

وفي سبتمبر، يقدم المسرح عرض «العيال فهمت» خلال الفترة من 3 إلى 8 سبتمبر، يليه «سابع سما» من 11 إلى 15 سبتمبر، ويختتم الموسم الصيفي بالعرض الجديد «حالة خطيرة» خلال الفترة من 17 إلى 20 سبتمبر.

ويبدأ حجز التذاكر إلكترونيًا أو من خلال شباك التذاكر اعتبارًا من الثلاثاء 21 يوليو، على أن تُطرح التذاكر بسعر موحد 107 جنيهات.

المصري اليوم