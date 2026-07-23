المحكمة الجنائية تسقط تهما برتكاب جرائم حرب عن عبد الله بندا

قالت وكالة رويترز إن قضاة المحكمة الجنائية الدولية أنهوا الإجراءات القانونية ضد السوداني عبد الله بندا، القائد السابق لإحدى الحركات المسلحة في دارفور.

وقال الادعاء إنه لم تعد هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن بندا مسؤول عن الجرائم المنسوبة إليه، بعد أن ضعفت الأدلة التي كان يواجه بموجبها تهماً بارتكاب جرائم حرب، على خلفية هجوم مسلح على قوات حفظ السلام في عام 2007.

الحدث_السوداني

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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