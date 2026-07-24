هند عبد الحليم: عادل إمام دخلني التاريخ

أكدت الفنانة هند عبد الحليم أن العمل مع الزعيم عادل إمام والفنان الراحل محمود عبد العزيز والنجمة يسرا يُعد من أهم إنجازاتها.
وقالت، خلال استضافتها في برنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا” على قناة CBC مع الإعلاميتين مها بهنسي وإيمان عز الدين، إن مشاركتها مع عادل إمام كانت من أعظم لحظات حياتها، مضيفة: “حسيت إني كده هدخل التاريخ، ومكنتش مصدقة نفسي، لكنه كان جميل ولطيف جدًا، وطمني لما حس إني خايفة وعندي رهبة، وقال لي:
إنتِ شاطرة وعيونك معبرة.”وأوضحت أنها تعلمت من كبار النجوم قيمة الالتزام والانضباط، مؤكدة أنها ترفض أحيانًا بعض الأدوار حتى لا تُحصر في شخصية واحدة، لأنها لا تزال ترى أن لديها الكثير لتقدمه.يذكر أن هند عبد الحليم طرحت مؤخرا أغنية بعنوان “على فين”، في أولى تجاربها في تقديم الأغاني المنفردة، والأغنية كلمات آية عاطف، وألحان عبد الرحمن رشدي، وتوزيع موسيقي، عيسى وأسود ونوڤو.. وتوزيع شركة “ديجيتال ساوند”.
في الفن
اسماء عثمان
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