لجنة الأمل للعودة الطوعية: إصدار وثائق السفر الاضطرارية مجانًا للعائدين

أعلن السيد رئيس لجنة الأمل للعودة الطوعية الباشمهندس محمد وداعة الله بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية عن نجاح الجهود التي بذلتها اللجنة بالتنسيق مع الجهات المختصة في السودان، والتي أثمرت عن الموافقة على إصدار وثائق السفر الاضطرارية مجانًا للمواطنين السودانيين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن.

وأوضح رئيس اللجنة فى تصريحات صحفية أن هذا القرار يأتي في إطار التسهيلات المقدمة لدعم برنامج العودة الطوعية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بما يسهم في تسريع إجراءات عودتهم بصورة آمنة وكريمة، وبما يتوافق مع الضوابط والإجراءات الرسمية المعتمدة.

وأكد أن اللجنة تواصل عملها بالتنسيق مع مؤسسات الدولة والجهات ذات الصلة لتذليل العقبات أمام الراغبين في العودة، انطلاقًا من رسالتها الوطنية والإنسانية في خدمة أبناء السودان داخل وخارج الوطن.

ودعت لجنة الأمل للعودة الطوعية جميع المواطنين الراغبين في العودة إلى متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن اللجنة لمعرفة إجراءات التسجيل واستكمال المستندات المطلوبة، مؤكدة استمرار جهودها لتقديم المزيد من التسهيلات التي تخدم المواطنين وتيسر عودتهم إلى ديارهم.

سونا