قرار صادم من كريستيانو رونالدو بشأن موسمه الأخير مع النصر السعودي

فجر الإعلامي السعودي سعود الصرامي مفاجأة مدوية بشأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي ومستقبله مع أصحاب الرداء الأصفر.
وأشار الصرامي عبر حسابه الشخصي بموقع “tiktok” إلى أن كريستيانو رونالدو فقد الشغف لخوض المنافسات الكروية الخاصة بالموسم الجديد بالكامل، مؤكدًا أن وجوده مع فريقه النصر خلال الموسم المقبل لن يزيد على 50% من لقاءات الفريق السعودي.
وأوضح أن رونالدو يشعر بأنه يجب ألا يخوض عدد كبير من المباريات وعليه ألا يرهق نفسه بكثرة التنقلات.
ويعيش النجم البرتغالي حالة من الغضب الشديد بسبب تقليص صلاحيات الإدارة التنفيذية ومنع النادي من إبرام تعاقدات من جانب صندوق الاستثمار بسبب الديون الطائلة ضده التي تصل إلى مليار دولار أمريكي بحسب تقارير صحفية.
روسيا اليوم
اسماء عثمان
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