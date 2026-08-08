الاتحاد السوداني لكرة القدم يكون لجنة تسجيلات اللاعبين

أصدر الاتحاد السوداني لكرة القدم قراراً بتكوين لجنة التسجيلات الرئيسية المقررة من الاول من أغسطس 2026م وحتي 23 أكتوبر 2026، وذلك في إطار تنظيم وتطوير العمل الإداري والفني المرتبط بتسجيلات وانتقالات اللاعبين، وتعزيز آليات المتابعة والإشراف على إجراءات التسجيل وفقاً للوائح المنظمة.
وجاء تشكيل اللجنة على النحو التالي:
أبو القاسم العوض نائب رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين رئيساً ، والحسن عثمان بابكر أبو شوك نائب رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين نائباً للرئيس.
ومحمد سليمان عبد النبي – عضواً وهيثم محمد نور – عضواً. وميساء السر – عضواً ومقرراً.
وتتولى اللجنة مسؤولية متابعة أعمال التسجيلات والإجراءات ذات الصلة، والتنسيق مع الجهات المختصة بالاتحاد، بما يسهم في إحكام وتنظيم ملف تسجيلات وانتقالات اللاعبين، وضمان انسياب العمل وفقاً للوائح والضوابط المعتمدة.
سونا
هبة علي
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