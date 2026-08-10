محمد صلاح يأتي سابعاً في قائمة أكثر لاعبي العالم جذباً للمتابعين

نشر تقرير تركي قائمة بأكثر 10 لاعبين جذباً للمتابعين عبر كل مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء محمد صلاح لاعب طرابزون سبور الجديد في المركز السابع، بينما انفرد كريستيانو رونالدو بالقمة دون منافس.
وقال موقع 61saat المتخصص في أخبار طرابزون إن صلاح يملك في الإجمالي 106 ملايين متابع عبر كل حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، ويحتل المركز السابع في القائمة، ويتفوق على لاعب كبير مثل فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الذي يملك 91 مليون متابع.
وينفرد رونالدو بالقمة في ظل امتلاك 964 مليون متابع، وبفارق كبير عن ليونيل ميسي صاحب المركز الثاني الذي يملك 633 مليون متابع، بينما يأتي نيمار ثالثاً وله 398 مليون متابع.
ويحتل الفرنسيان كيليان مبابي وكريم بنزيما المركزين الرابع والخامس ثم يأتي إيرلينغ هالاند سادساً، بينما تستكمل القائمة بعد صلاح بوجود خاميس رودريغيز وبول بوغبا وفينيسيوس.
وضمت القائمة اثنين من لاعبي دوري روشن السعودي، هما رونالدو قائد النصر، وبنزيما مهاجم الهلال.
قائمة بأكثر 10 لاعبين جذباً للمتابعين حول العالم (كل الأرقام بالمليون متابع):
1- رونالدو – 964
2- ميسي – 633
3- نيمار – 398
4- مبابي – 178
5- بنزيما – 139
6- هالاند – 115
7- صلاح – 106
8- خاميس رودريغيز – 100
9- بوغبا – 95
10- فينيسيوس – 91
هبة علي
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