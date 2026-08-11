لجنة التخطيط العمراني ولاية الخرطوم تواصل استكمال قفل السجل الزراعي

ناقشت لجنة التخطيط العمراني في اجتماعها اليوم برئاسة م / وجدان إبراهيم مصطفي المدير العام لوزارة التخطيط العمراني ولاية الخرطوم الاجندة الخاصة بقفل السجل الزراعي بمربعات محلية أمبدة وعدد من المربعات ببحري والأندلس حيث تم عمل فرز من ادارة النزع والتسويات وتجهيز مسودات النزع ، كما تناول الاجتماع توصيات مذكرة المستشار القانوني لوزارة التخطيط العمراني حول شرح المواد بالقوانين المنظمة للاراضي وذلك بإحياء وإنشاء مكتبة القوانين المتعلقة بمجالات عمل الوزارة والتأسيس لمشروع لائحة تنظيم أعمال قفل السجل الزراعي وفتح السجل الحضري بالتنسيق مع وزارة الزراعة والأراضي والجهات المختصة كما استمع الاجتماع لتقرير مدير لجنة التخطيط حول قرارات اللجان المفوضة لكل القري التأريخية بولاية الخرطوم كما ناقش أيضا الاستخدامات الزراعية والحضرية بالطريق الدائري. هذا وستواصل اللجنة جلساتها لإزالة كل التداخلات في تطابق السجلات.

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