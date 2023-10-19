لا تُغلق التطبيقات التي تعمل في الخلفية على iPhone.. لماذا؟

هناك بعض الأساطير الشائعة والتي يقوم بها العديد من مستخدمي iPhone، اعتقادا منهم بأنها تساعد على تحسين أداء الهاتف الذكي وإطالة عمر البطارية وأحد تلك الأساطير الشهيرة هي اغلاق التطبيقات التي تعمل في الخلفية بدلا من تركها حتى لا تؤثر على سرعة وكفاءة الآيفون ولكن يبدو أن تلك الأسطورة ليست صحيحة على الإطلاق وخلال السطور التالية سوف نجيب على سؤال مهم جدا للكثير وهو، لماذا يجب عليك عدك غلق تطبيقات الايفون في الخلفية؟

تطبيقات iPhone

أحد الأشياء التي نفعلها بدون وعي وتبدو من المسلمات بالنسبة إلينا هي سحب التطبيقات في الخلفية لأعلى للتخلص منها لأنه كلما أصبح عدد التطبيقات المفتوحة أقل، فلن تتأثر موارد الآيفون أو يتم التهام شحن البطارية، يبدو الأمر بديهيا ولكن صانع الايفون له رأي مخالف تماما، حيث قالت آبل أن محاولة تمرير التطبيقات التي تعمل في الخلفية بجهاز الآيفون الخاص بك من أجل إغلاقها، ليس مفيدا على الإطلاق لجهازك حتى لو كانت تلك العملية تبدو منطقية بالنسبة إليك للمحافظة على طاقة البطارية.

وقالت الشركة أن الايفون لا يعمل بتلك الطريقة وأشارت إلى أن التطبيقات التي تقوم بتشغيلها في الخلفية لا تكون نشطة ولكن على العكس تماما، تكون في وضع الإستعداد لمساعدتك على التنقل والقيام بمهام متعددة بكل سهولة وبالتالي لا تستهلك موارد النظام أو تؤثر حتى على كفاءة الهاتف أو البطارية، وهكذا فإن فتح عشرات التطبيقات في الخلفية ليس أمرا سيئا ولن يتسبب في إبطاء جهازك، وأضافت ابل إلى أن عملية إغلاق التطبيقات يجب أن يكون في حالتين؛ الأولى، إذا لم تعد بحاجة لإستخدام التطبيق مرة أخرى والثانية عندما لا يستجيب التطبيق أو يعمل بالشكل الطبيعي، حينها سيكون عليك التخلص منه وإغلاقه.

بطارية الايفون

وآكد العديد من الخبراء في المجال التقني صحة ما قالته أبل وأوضحوا أن إغلاق تطبيقات iPhone يعد أمرا سيئا للهاتف بشكل عام وللبطارية بشكل خاص. ويرى الخبراء أن التطبيقات التي تعمل في الخلفية يتم تجميدها مما يحد من عملها ومنعها من استهلاك موارد النظام، وبالنسبة للبطارية يكون الأمر سئ لأن إغلاق التطبيقات ثم فتحها يؤدي إلى استهلاك طاقة أكبر لتحميل التطبيق من جديد بدلاً من إعادة تشغيله واستعادته من الخلفية.

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في النهاية، هذه كانت نصيحة آبل وخبراء التقنية بالنسبة للتطبيقات التي تعمل في الخلفية على iPhone، في المرة القادمة تذكر عدم إغلاق تلك التطبيقات، فقط اتركها في الخلفية ولن يحدث شئ لسرعة وأداء الهاتف ولن يتم استنزاف طاقة البطارية، كما يمكنك زيادة عمر البطارية بشكل سهل من خلال خفض سطوع الشاشة وتشغيل وضع الطاقة المنخفضة ولا تنسى الترقية لأحدث نظام تشغيل iOS والأهم من ذلك، قم بإيقاف الخدمات والميزات التي لا تحتاجها.