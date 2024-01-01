شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من سلسلة أيفون 16 إلى Apple GPT: إليك كل ما يمكنك توقعه من آبل في عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن تطلق شركة آبل العديد من المنتجات المثيرة في عام 2024، وسيكون أحدها سلسلة آيفون 16، ومن المحتمل أن تقدم بعض الترقيات الكبيرة على سلسلة آيفون 15 التي تم إطلاقها مؤخرًا في العالم، كذلك توفير جهاز "ماك بوك أير" جديد مزود بشريحة M3 المتقدمة في العام المقبل، كذلك قد تشهد آبل إطلاق آيباد برو بشاشة OLED وساعة آبل "ووتش إكس" جديدة في العام المقبل.

فيما يلي قائمة بأجهزة آبل الرئيسية التي من المتوقع إطلاقها العام المقبل: أجهزة آيفون: من المحتمل أن تصل في سبتمبر 2024، وفقا للتسريبات يعد هاتف آيفون 16 بتحديثات كبيرة، بما في ذلك تصميم الهيكل المتجدد، مع احتمالية وجود زر "التقاط" منفصلاً في طرازات آيفون 16 برو للوصول السريع إلى الكاميرا، ومن المتوقع أيضًا تمديد زر الإجراء عبر المجموعة بأكملها، مما يقلل الحاجة إلى التنقل عبر التطبيقات.

بالإضافة إلى ذلك، هناك تكهنات حول بعض الأزرار التي تعتمد تقنية اللمس، والتحسينات المحتملة لقدرات التكبير/التصغير في طرازات برو، والهمسات الخاصة بظهور "iPhone 16 Urtla" لأول مرة.

هناك أيضًا تسريبات تدعي أن سلسلة آيفون 16 ستحتوي على بطارية أكبر ومجموعة شرائح جديدة وشاشات ذات معدل تحديث أعلى وكاميرا أفضل بشكل عام.

من غير المعروف ما إذا كانت شركة آبل ستقدم دعمًا للشحن السريع مع طرازات 2024، لكننا نتوقع نفس الشيء من الشركة لأن هواتف أندرويد بدأت في تقديم دعم أكثر من 120 واط.

كذلك من المتوقع أن تقوم شركة آبل بتضمين بعض ميزات الذكاء الاصطناعي في الطرز القادمة، وهو أمر يمكن للناس رؤيته في إصدار iOS التالي، iOS 18.

تحديثات آيفون 15

تلقت سلسلة آيفون 15 ترقيات كبيرة هذا العام، ويُشاع على نطاق واسع أن الجيل التالي سيأتي مع بعض الميزات الجديدة أيضًا.

ماك بوك أير مع شريحة M3 من المتوقع أن تطلق شركة آبل طرازًا جديدًا من أجهزة MacBook Air مع مجموعة شرائح M3 الجديدة، على الرغم من ظهور جهاز ماك بوك أير مقاس 15 بوصة لأول مرة مؤخرًا، فقد زودته شركة آبل بشريحة M2 الأقدم.

ومن المتوقع أن تغير الشركة هذا الأمر مع طراز العام المقبل من خلال تقديم شرائح M3 أكثر تقدمًا إلى جهاز ماك بوك أير في الأشهر المقبلة.

من المتوقع أن تحقق الشريحة الجديدة تعزيزًا كبيرًا في الأداء مقارنة بشريحة M2، لاسيما أن شريحة M3 ستساعد شركة آبل على تحدي التصور القائل بأن جهاز ماك بوك أير، مناسب في المقام الأول لتصفح الويب وكتابة المستندات، لكن مع دمج شريحة M3، يمكن لجهاز ماك بوك أير، أن يصبح أسرع بكثير من الطراز السابق للحصول على تجربة تحرير فيديو أفضل من مجرد جهاز كمبيوتر محمول خفيف الوزن وجيد بما فيه الكفاية.

آيباد برو موديل 2024

من المتوقع أيضًا أن تقدم شركة آبل شاشة OLED إلى تشكيلة آيباد برو الخاصة بها في عام 2024، وقد قدم مينج-شو كوا، محلل آبل الشهير، نظرة ثاقبة حول نماذج آيباد برو القادمة.

وأشار إلى أنه قبل طرح أجهزة MacBooks OLED المرتقبة في السوق، سيكون آيباد برو رائدًا في اعتماد تقنية OLED للحصول على تجربة مشاهدة ممتعة للمحتوى، ما يثير التوقعات باحتمالية إطلاق سلسلة من أجهزة آيباد الجديدة في عام 2024، بما في ذلك آيباد ميني وآيباد القياسي وآيباد أير وآيباد برو الذي طال انتظاره.

ومن المتوقع أن يتم الإطلاق "مبكرا" في العام المقبل، حيث يسلط الضوء على هذا الإصدار على آيباد برو، مما يمثل إنجازًا مهمًا لأنه يصبح أول جهاز آيباد من آبل يتميز بشاشة OLED.

وجهاز آيباد برو هذا يميل إلى أن يتم تشغيله بواسطة شريحة Apple Silicon M3 الجديدة كليًا، إذ قد يتم إصدار الجهاز اللوحي في الربع الثاني من عام 2024.

ساعة آبل إكس

تشير التسريبات إلى أن ساعة آبل ووتش إكس المُجددة تلوح في الأفق في العام المقبل، إذا استمرت الشائعات، فإن إعادة التصميم ستعرض مظهرًا أنحف مع نظام ربط الشريط المغناطيسي، وقد يتمكن عشاق الصحة من رؤية الميزات المشاع عنها مثل اكتشاف انقطاع التنفس أثناء النوم ومراقبة ضغط الدم لارتفاع ضغط الدم.

آبل "جي بي تي"

وفقا لبعض التسريبات تشير أن شركة آبل تخطط لتبني اتجاه نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية من خلال تطوير خدمة تشبه ChatGPT داخلية يمكن تسميتها AppleGPT، والمصممة في البداية للاستخدام الداخلي.

هذه الأداة المبتكرة تساعد الموظفين في اختبار الميزات وتلخيص النص وتقديم الإجابات بناءً على البيانات المخزنة، ووفقًا لبلومبرج، يمكن أن تظهر AppleGPT لأول مرة في عام 2024.