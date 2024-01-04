Creality تكشف عن شخصيتها الجديدة لعام 2024 بشعار جديد وقيمة أعلى

بينما يغلق الستار على عام 2023، تدخل Creality، الرائدة في عالم الطباعة ثلاثية الأبعاد، إلى العام الجديد بتجديد مثير للعلامة التجارية، يدور هذا الجهد التحولي حول خمس قيم أساسية ستعيد تعريف جوهر الشركة في عام 2024، الشركة التي تقدم أجهزة طباعة ثلاثية الأبعاد متقدمة وممتازة وشهيرة بجودتها المرتفعة مع انخفاض سعرها تنوي ريادة عالم الطباعة ثلاثية الأبعاد بشكل أكبر في عالم 2024، لنتحدث عن ذلك قليلًا.

لماذا تجدد Creality علامتها التجارية؟

ردًا على التحولات السريعة والمتغيرة في عالم الطباعة ثلاثية الأبعاد، شرعت Creality في رحلة تحولية لتجديد علامتها التجارية، تضمن بهذا الجهد محادثات قوية شاملة مع الشركاء والمستخدمين والمعنيين للحصول على رؤى حول الاحتياجات المتطورة والتصورات لدى العملاء، لا يعتبر تطور العلامة التجارية تغييرًا تجميليًا فحسب، ولكنه استجابة استراتيجية لوضع Creality في طليعة الصناعة، توضح كيف تستطيع الشركة مواجهة التحديات الناشئة والقيم التي يجب ان تقدمها في هذا المجال.

شعار جديد قوي يوضح مستقبل الشركة

تصف الشركة شعارها الجديد بأنه تشجيع وتقديم تجربة قوية لكل العاملين في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد وتحسين للمستوى الذي تقف فيه الصناعة الآن، مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد من المجالات التي تستدعي الإبتكار والتفكير المُبدع بشكل عام وهذا ما تريد وضعه كرياليتي في المقدمة.

“مع شعارها الجديد “تخيلها، صنعها”، الذي يجسد روح طباعة ثلاثية الأبعاد كوطن للشجعان والعمليين، نشجع المستخدمين على إطلاق خيالهم وتحويل أفكارهم إلى واقع.”

تعتبر العلامة التجارية المجددة لـ Creality شهادة على القيم الأساسية التي تقدمها الشركة، والتي هي ان منتجاتها ذكية ويمكن استعمالها بسهولة، لا تكلف مبالغ عالية، وممتعة ويمكن تخصيصها كما تحب،؛ حيث تجسد كل واحدة التزامًا مميزًا.

تأخذ سهولة الاستخدام المكان الأساسي الرئيسي حيث تضمن Creality إمكانية الوصول للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، مبسطةً عملية الإبداع وتدمجها بالواقعية والتخلص من الأنماط العملية المعقدة، يشمل النهج الذكي للعلامة التجارية فهمًا عميقًا لاحتياجات مستخدميها، وتوقع وتقديم دعم رائع باستمرار طوال رحلة الصانع المتطورة، والسعر الاقتصادي هو الأساس الأكبر في خدمات واجهزة كرياليتي، مع إيمان الشركة بتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد، حيث تضع معني قوي للتقنية المتقدمة في حياة المستخدمين.

القدرة على التكيف جزء من روح Creality، متجاوزةً توفير الوصول إلى تعزيز التعاون بين الطابعات وخيط الطباعة والملحقات بدعم من فريق بحثي متفهم، وأخيرًا، تدرك كرياليتي أن المتعة في الطباعة ثلاثية الأبعاد ليست فقط في الطباعة النهائية ولكن في إنشاء عالم ممتع لجميع الناس.

معنى التصميم الجديد

ترسخ الشعار المجدد للعلامة التجارية أكثر من مجرد هوية بصرية؛ إنها سرد لالتزام الشركة بالاستدامة والتميز، يعكس استخدام درجات اللون الخضراء اختيارًا واعيًا نحو المسؤولية البيئية، التركيب الثلاثي الأبعاد ليس مجرد عنصر رسومي، بل يلخص جوهر تكنولوجيا طباعة ثلاثية الأبعاد، مؤكدًا كفاءة الشركة في هذا المجال. الحرف ‘A’ ليس مجرد حرف بل تمثيل لطموح العلامة التجارية لتكون في “القمة”، مؤكدة التزامها بالتميز، الأيدي المتشابكة التي تشكل قلبًا هي شهادة قوية على العلاقة التبادلية بين Creality ومجتمع طباعة ثلاثية الأبعاد.

التزامات المستقبلية: القيادة في نظام الطباعة ثلاثية الأبعاد على مستوى المستهلك العالمي:

إن هذا التجديد التحولي ليس مجرد حول الجماليات؛ إنه تجسيد لالتزام Creality المتواصل تجاه مستخدميها وخطوة جريئة نحو المستقبل، بموجب قيم العلامة التجارية الجديدة، تستعد Creality لقيادة نظام الطباعة ثلاثية الأبعاد على مستوى المستهلك العالمي بتحسين تجربة المستخدم، الالتزام يتجاوز كونها شركة مصنعة لتصبح قوة مؤثرة تشكل مستقبل طباعة ثلاثية الأبعاد على مستوى عالمي. تدعو Creality جمهورها العالمي للمشاركة في هذه الرحلة المثيرة وشهادة كشف عن عصر جديد في طباعة ثلاثية الأبعاد.

حول Creality:

تأسست في مدينة شنجن في عام 2014، Creality هي شركة رائدة عالمية في صناعة طباعة ثلاثية الأبعاد تركز على البحث والتصميم وإنتاج طابعات ثلاثية الأبعاد للمستهلكين والمحترفين وملحقات طباعة ثلاثية الأبعاد المختلفة، كشركة متمحورة حول المستخدم، قامت Creality بتوسيع أثرها في أكثر من 100 دولة ومنطقة وشحن أكثر من 5 ملايين طابعة ثلاثية الأبعاد حول العالم، مقدمة طباعة ثلاثية الأبعاد للمنازل والمدارس وورش العمل والمصانع والمؤسسات الأكاديمية.

تجتمع Creality حول شعار “تخيلها، صنعها”، وملتزمة دائمًا بأن تكون رائدة للطباعة ثلاثية الأبعاد، وما زالت تتجه نحو التكنولوجيا الرائدة وتخلق تجربة ممتازة لعشاقها. لمزيد من المعلومات حول طابعات Creality الابتكارية وحلولها، يرجى زيارة www.creality.com او متابعة الشركة على فيسبوك.