شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية ترجمة رسائل البريد الإلكترونى على تطبيق Gmail والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتوي تطبيق Gmail للهواتف الآن على ميزة ترجمة تتيح للمستخدمين ترجمة رسائل البريد الإلكتروني بسهولة إلى أكثر من 100 لغة داخل التطبيق مباشرةً، وفقًا لموقع indiatoday.

ويتيح تطبيق Gmail للهاتف الآن للمستخدمين ترجمة رسائل البريد الإلكتروني مباشرة داخل التطبيق، في السابق، وكانت هذه الميزة متاحة فقط على إصدار الويب من Gmail، ويتم الآن طرح الميزة الجديدة على أجهزة Android وiOS.

صرحت جوجل في منشور بالمدونة، "على مدار سنوات، تمكن مستخدمونا من ترجمة رسائل البريد الإلكتروني في Gmail على الويب بسهولة إلى أكثر من 100 لغة، بدءًا من اليوم، يمكنك الترجمة الأصلية داخل تطبيق Gmail للهواتف الذي سيمكنك من التواصل بسلاسة بمجموعة واسعة من اللغات".

تهدف هذه الميزة إلى مساعدة المستخدمين، وقد يكون ذلك مفيدًا إذا كنت تتلقى رسائل بريد إلكتروني بلغة لا تفهمها، أو إذا كنت تريد قراءة بريد إلكتروني بلغته الأصلية ولكنك لا تعرف اللغة.

باستخدام الميزة الجديدة، يكتشف تطبيق Gmail تلقائيًا لغة محتوى البريد الإلكتروني ويعرض لافتة أعلى البريد الإلكتروني، ويعرض ترجمتها إلى اللغة المفضلة للمستخدم، على سبيل المثال، إذا كانت رسالة البريد الإلكتروني باللغة الإسبانية ولغة المستخدم هي الإنجليزية، فيمكنه ببساطة الضغط على "ترجمة إلى الإنجليزية" لرؤية النص المترجم.

كيفية ترجمة البريد الإلكتروني في تطبيق Gmail

1- افتح تطبيق Gmail وافتح البريد الإلكتروني الذي تريد ترجمته.

2- اضغط على النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا من البريد الإلكتروني.

3- حدد ترجمة، ثم حدد اللغة التي تريد ترجمة البريد الإلكتروني إليها.

4- سيتم ترجمة البريد الإلكتروني وعرضه باللغة الجديدة.

إذا قمت برفض خيار الترجمة، فسوف يظهر مرة أخرى عندما يكتشف التطبيق أن محتوى البريد الإلكتروني يختلف عن اللغة التي حددتها، ويمكنك أيضًا إيقاف تشغيل شعار الترجمة، لإيقاف تشغيل شعار الترجمة للغة معينة، ما عليك سوى قبول المطالبة "لا تترجم [اللغة] مرة أخرى" التي تظهر عند استبعاد الشعار.