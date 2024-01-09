شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أداة جديدة لمكافحة عمليات الاحتيال الصوتى باستخدام الذكاء الاصطناعى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال فعاليات معرض CES 2024، أعلنت شركة McAfee عن مشروع Mockingbird، وهو عبارة عن تقنية Deepfake Audio Detection المدعومة بالذكاء الاصطناعي في معرض CES 2024، حيث تم تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي المتقدم الرائد في الصناعة من McAfee Labs على اكتشاف الصوت الناتج عن الذكاء الاصطناعي.

وفي الآونة الأخيرة، يستخدم مجرمو الإنترنت نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة لعمليات الاحتيال المقنعة، بما في ذلك استنساخ الصوت لانتحال شخصية أفراد الأسرة المنكوبين وطلب المال، وقد تتضمن هذه الأنواع من عمليات الاحتيال الزائفة الرخيصة التلاعب بمقاطع الفيديو الأصلية، مثل نشرات الأخبار أو مقابلات المشاهير، عن طريق ربط صوت مزيف لتغيير الكلمات التي تخرج من فم شخص ما.

ولمكافحة هذه المشكلة المتنامية، تستخدم تقنية Project Mockingbird من McAfee مجموعة من نماذج الكشف السياقية والسلوكية والفئوية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحديد ما إذا كان الصوت في مقطع الفيديو من المحتمل أن يكون ناتجًا عن الذكاء الاصطناعي.

ويقال أن معدل الدقة يصل إلى 90٪، وسيتم الاحتفاظ بالعروض التوضيحية العامة الأولى لمشروع Mockingbird في معرض CES 2024 ومن المتوقع توفره على نطاق أوسع في وقت لاحق من هذا العام.