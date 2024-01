شكرا لقرائتكم خبر عن مدعومًا بالذكاء الاصطناعي.. Samsung تتحدى أبل بهاتف "إس 24" والان نبدء بالتفاصيل

ترجمة صوتية ثنائية الاتجاه

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن أحدث تشكيلة من هاتفها الذكي الرائد "إس 24"، التي زودتها بوظائف الذكاء الاصطناعي المتعددة، مثل الترجمة الفورية للمكالمات الهاتفية، وذلك في أحدث مساعي الشركة لتحدي منافستها الأمريكية أبل.وتفوقت أبل على سامسونج في صادرات الهواتف الذكية عام 2023، وفقًا لشركة البيانات "إنترناشيونال داتا كوربوريشن"، لتُنزل الشركة الكورية الجنوبية من عرش اعتلته منذ 2010.وردًا على ذلك، تقدم سامسونج العديد من وظائف الذكاء الاصطناعي في طرزها المتميزة من هاتف "جالاكسي إس 24" ضمن استراتيجيتها لجذب المشترين.وستتمتع الهواتف الجديدة بترجمة صوتية ثنائية الاتجاه في الوقت الفعلي لمكالمة هاتفية مباشرة تُجرى بلغتين مختلفتين، والتي قالت الشركة إن "إس 24" هو أول هاتف ذكي يقدمها على الإطلاق.وهذه الميزة متاحة على الجهاز بثلاث عشرة لغة مختلفة، من خلال تدريب الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بسامسونج.

كما توفر ميزة "دائرة للبحث"، إذ يؤدي وضع دائرة حول أي جزء من الصورة على الشاشة إلى البحث عنها في جوجل.

وتشمل الميزات الأخرى ترجمة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتغيير نغمة الرسائل إلى وسائط إعلامية غير رسمية أو رسمية أو تجارية أو اجتماعية.

خاصة التلخيص



جيميني نانو

وهناك أيضًا خاصة التلخيص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي وترجمة التسجيلات الصوتية و"التحرير التوليدي" للصور التي تملأ خلفيات غير موجودة.وميزة تحول المقاطع المصورة في الوقت الفعلي إلى حركة بطيئة عن طريق ملء إطارات غير موجودة باستخدام الذكاء الاصطناعي.يشير الذكاء الاصطناعي المدمج في الأجهزة إلى وظائف الذكاء الاصطناعي التوليدي التي يجري تحميلها على جهاز كل مستخدم بعد تدريبه، والتي لا تحتاج إلى الاتصال بنظام الحوسبة السحابية.وتروج شركات مثل كوالكوم وسامسونج للذكاء الاصطناعي المدمج في الأجهزة باعتباره أكثر أمانًا للمعلومات الشخصية، لأنه لا يحتاج إلى إرسال البيانات إلى السحابة الإلكترونية من أجل استخدامها.وتقول شركة كاناليس للبيانات إن 5% فقط من الهواتف الذكية التي ستسلّم في 2024 ستكون قادرة على استخدام الذكاء الاصطناعي، لكن هذه النسبة ستزيد إلى 45% في 2027. ولاستخدام هذه التقنية المتطورة، أبرمت سامسونج صفقة لعدة سنوات مع جوجل لدمج "جيميني نانو"، وهو أكثر النماذج اللغوية الكبيرة كفاءة لدى الشركة الأمريكية، وستتمكن من الوصول إلى تقنية "جيميني برو" و"إيماجين 2" لتحويل النص إلى صورة من خلال السحابة.وستباع سلسلة "جالاكسي إس24" بدءا من 31 يناير.وفي الولايات المتحدة، سيبدأ سعر هاتف "جالاكسي إس 24" في نسخته الأساسية من 799 دولارًا وإصدارين بمواصفات أعلى، هما "إس 24 بلس" من 999 و"إس 24 ألترا" من 1299.وحافظت سامسونج على أسعار الطراز الأساسي و"بلس" عند مستوى العام الماضي، فيما رفعت سعر "ألترا" 100 دولار.