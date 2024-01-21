تكنولوجيا: شاومي تكشف عن سلسلة هواتف Redmi Note 13، التي ترفع مستوى الهواتف الذكية في الفئة المتوسطة إلى مستويات رائدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة شاومي Xiaomi، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية، بكل فخر عن إطلاق سلسلة Redmi Note 13 في حدث حصري أُقيم في الرياض، المملكة العربية السعودية. تتضمن هذه السلسلة الابتكارية أربعة أجهزة متطورة، وهي Redmi Note 13 Pro+ 5G، وRedmi Note 13 Pro 5G، وRedmi Note 13 5G، وRedmi Note 13، وقد تم تصميمها لإعادة تعريف الحدود بين الهواتف الذكية في فئتي الوسط والرائدة. تتميز سلسلة Redmi Note 13 بمتانة استثنائية وتقديم تجربة مستخدم راقية، بالإضافة إلى إمكانيات كاميرا رائعة، وكل ذلك بأسعار معقولة.

استمتع بتسجيل اللحظات الفريدة باستخدام أحدث أنظمة الكاميرا



تتمتع سلسلة Redmi Note 13 بنظام كاميرا متطور ومتعدد الاستخدامات، مما يوفر للمستخدمين تجربة تصوير احترافية. يتميز الطرازان الاحترافيان، وهما Redmi Note 13 Pro+ 5G وRedmi Note 13 Pro 5G، بكاميرا استثنائية بدقة 200 ميجابكسل مع تقنية تثبيت الصورة البصرية (OIS). يتيح نطاق التكبير/التصغير2x/4x التكبير بدون فقدان دقة الصورة أو وضوحها التقاط لقطات مقربة بدقة وتفاصيل عالية، في حين يضمن المستشعر ذو الحجم 1/1.4 بوصة والفتحة الكبيرة وتقنية Tetra² بكسل جودة استثنائية للصور في ظروف الإضاءة المتنوعة.

أما الطرازان الرئيسيان، Redmi Note 13 5G وRedmi Note 13، فيأتيان بكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل وتقديم مجموعة واسعة من مرشحات الكاميرا السينمائية لتخصيص الصور الشخصية. ومع إعداد شامل للكاميرا، بما في ذلك كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكس تضمن سلسلة Redmi Note 13 الجيل التالي من التصوير الفوتوغرافي الابتكاري ومعالجة قوية للصور.

وضوح رائع وشاشات غامرة

تبرز سلسلة Redmi Note 13 بتصميم أنيق يتسم بحواف نحيفة للغاية، مما يمنح المستخدمين إطلالة فريدة وتجربة استخدام مميزة. يعتبر Redmi Note 13 Pro+ 5G وRedmi Note 13 Pro 5G من بين أبرز أعضاء السلسلة، حيث تتميز بشاشة AMOLED عالية الوضوح بدقة 1.5K وسطوع يصل إلى 1800 شمعة في المتر المربع. بينما تأتي Redmi Note 13 5G وRedmi Note 13 بشاشة FHD+ AMOLED عالية الوضوح. ومع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، يُمكن للمستخدمين الاستمتاع بتجربة مشاهدة سلسة وممتعة.

تتميز هذه السلسلة بحصولها على شهادات TÜV Rheinland Low Blue Light، وFlicker Free، وCircadian Friendly، وتضمن توفير راحة فائقة للعينين. يتميز الجهاز أيضًا بمستشعر بصمة الإصبع المدمج في الشاشة، مما يسهم في تحسين تجربة الاستخدام بشكل إضافي.

متانة استثنائية لراحة البال

تم تصميم سلسلة Redmi Note 13 بدقة لتحقيق مستوى عالٍ من المتانة، حيث تبرز بزجاج Corning®️ Gorilla®️ Glass Victus®️ ، وهو موجود على هواتف Redmi Note 13 Pro+ 5G وRedmi Note 13 Pro 5G، مما يوفر حماية إضافية ضد السقوط والخدوش السطحية. وتضيف السلسلة لمسة إضافية من التحمل من خلال حصول هاتف Redmi Note 13 Pro+ 5G على شهادة IP68 لمقاومته للغبار والماء، بينما تتمتع الطرازات الأخرى بمستوى مقاومة IP54 للغبار والرذاذ. كما تم تحسين شاشات العرض بشكل ملحوظ لتضمن استجابة فائقة حتى في الظروف الجوية الرطبة.

معالجات قوية لتحقيق الأداء الأمثل

تم تزويد سلسلة Redmi Note 13 بمعالجات قوية وبطاريات ذات قدرة تشغيل طويلة، مما يعزز تجربة الاستخدام على مدار اليوم. يتميز الهاتف الرائد في هذه السلسلة، Redmi Note 13 Pro+ 5G، بمجموعة شرائح MediaTek Dimensity 7200-Ultra، وببطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، وتقنية HyperCharge الرائدة في الصناعة بقوة 120 واط، مما يؤدي إلى شحن الجهاز بنسبة 100% في غضون 19 دقيقة فقط. بالإضافة إلى ذلك، يقدم Redmi Note 13 Pro 5G خيار شحن توربو بقوة 67 واط، في حين تتمتع الطرازات الأساسية ببطاريات طويلة الأمد بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة ومعالجات قوية.

عروض أجهزة الأكسسوارات الموسعة

خلال الفعالية، كشفت شركة شاومي عن توسيع تشكيلتها في مجال أجهزة الأكسسوارات بإطلاق ثلاثة منتجات جديدة بالإضافة إلى الهاتف Redmi Note 13. تتضمن هذه الإضافات الجديدة Redmi Watch 4، وRedmi Buds 5 Pro، وRedmi Buds 5، والتي تقدم تحسينات وتطورات ملحوظة في تجربة المستخدم، مؤكدة بذلك التزام الشركة بتقديم منتجات مبتكرة وعالية الجودة في مختلف فئات الأجهزة الذكية.

ساعة Redmi Watch 4: تجربة غنية بالمزايا والمميزات التي تستحق الاكتشاف والاستمتاع بها.

تتميز ساعة Redmi Watch 4 بشاشة AMOLED مربعة كبيرة بقياس 1.97 بوصة، مما يوفر تجربة ساعة ذكية مُريحة ومُمتعة.

تأتي الساعة مجهزة بإطار متوسط مصنوع من سبائك الألومنيوم، وتاج دوار OTS مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، وتوفر آلية تحرير سريعة لتغيير الأشرطة بكل سهولة.

تشتمل الميزات المتقدمة على اتصال Bluetooth®️ الذي يتيح للمستخدمين الرد على المكالمات ببساطة عن طريق رفع أيديهم والنقر. الساعة متوفرة بإطارين، إما باللون الرمادي الفضي أو حجر السج الأسود، مع حزام متناسق، أو يمكن اختيار أحزمة ملونة بألوان مثل الأرجواني الباستيل أو السماوي الداكن أو الأخضر النعناعي.

سماعات Redmi Buds 5 Pro بتقنية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC) المتقدمة، وتجربة صوت حقيقي

تُقدم سماعات Redmi Buds 5 Pro تجربة استماع متميزة بفضل وضعيات الصوت المدمجة، ودعم تقنية LDAC، ونظام إلغاء الضوضاء النشط (ANC) الفعّال بمقدار يصل إلى 52 ديسيبل. بفضل توفير أوضاع ANC المتعددة، ووضع الشفافية، وملفات تعريف EQ المخصّصة، يُمكن للمستخدمين الاستمتاع بجودة صوت حقيقي في مختلف السيناريوهات. وتُمكّن السماعات من الاستماع المتواصل لمدة تصل إلى 10 ساعات، بينما يُمكن شحنها بالكامل في العلبة الخاصة بها لتوفير استخدام يصل إلى 38 ساعة.

Redmi Buds 5 تجارب صوتية محسنة

تم تصميم سماعات Redmi Buds 5 لتقديم تجربة صوتية محسنة، حيث تتميز بتقنية إلغاء الضوضاء (ANC) بقوة تصل إلى 46 ديسيبل، وتوفير ثلاثة أوضاع مختلفة لـ ANC، بالإضافة إلى ثلاثة أوضاع للشفافية. توفر هذه السماعات مرونة وراحة فائقة، مع إمكانية الاستماع المستمر لمدة تصل إلى 10 ساعات واستخدام يصل إلى 40 ساعة بفضل العلبة الخاصة بالشحن. يقوم تطبيق Xiaomi Earbuds بتحسين وظائف السماعات، من خلال توفير ميزات مثل إلغاء الضوضاء المخصص، وإلغاء الضوضاء التكيفي، وضبط EQ المخصص، بالإضافة إلى توفير تجربة صوت غامرة.

التسعير وتوفر منتجات سلسلة Redmi Note 13

تتوفر هواتف Redmi Note 13 Pro+ 5G في ثلاثة ألوان راقية، وهي اللون الأسود الليلي، والأبيض القمري، والأورورا الأرجواني، وتتميز بامتلاك نوعين مختلفين من وحدات التخزين. يبدأ سعر التجزئة المقترح من هذه الهواتف من 1,500 ريال سعودي.

بالنسبة لهاتف Redmi Note 13 Pro 5G، يتميز بأربعة خيارات جذابة هي Midnight Black، وOcean Teal، وAurora Purple، ويقدم للمستخدمين اثنين من الخيارات المختلفة للتخزين. ويبدأ سعر التجزئة المقترح من هذا الهاتف من 1,140 ريال سعودي.

يتوفر هاتف Redmi Note 13 5G بألوان جذابة هي الأسود الجرافيتي، والأبيض المحيطي، والأبيض القطبي الشمالي، ويوفر اثنين من الخيارات المختلفة للتخزين. سعر التجزئة المقترح لهذا الهاتف يبدأ من 861.75 ريال سعودي.

أما بالنسبة لهاتف Redmi Note 13، فيأتي بألوان رائعة هي Midnight Black، وMint Green، وIce Blue، وOcean Sunset، ويتيح ثلاثة أنواع مختلفة من وحدات التخزين. يبدأ سعر التجزئة المقترح من هذا الهاتف من 671.25 ريال سعودي.

تتوفر ساعة Redmi Watch 4 بتصميم أنيق باللون الرمادي الفضي وحجر السج الأسود، مع أحزمة متناغمة. يبدأ سعر التجزئة المقترح لهذه الساعة من 401.25 ريال سعودي.

أما سماعات Redmi Buds 5 Pro، فتأتي بثلاثة ألوان رائعة، وهي الأسود الليلي، والأبيض القمري، و أورورا الأرجواني، ويبدأ سعر التجزئة المقترح منها من 292.50 ريال سعودي.

وأخيراً، تأتي سماعات Redmi Buds 5 بألوان متنوعة، وهي الأسود، والأبيض، والأزرق السماوي، وتقدم بسعر تجزئة يبدأ من 172.50 ريال سعودي.

تتوفر صور المنتج هنا: Redmi Note 13 Series, Redmi Watch 4, Redmi Buds 5 Pro, Redmi Buds 5

نبذة عن شاومي:

تأسست شركة شاومي (Xiaomi Corporation) في أبريل 2010 وتمت إدراجها في المجلس الرئيسي لبورصة هونج كونج في 9 يوليو 2018. تعتبر شاومي من الشركات الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية، حيث تقوم بتصنيع هواتف ذكية وأجهزة ذكية متصلة عبر منصة إنترنت الأشياء.

تتبنى شاومي رؤية تتمثل في “تكوين صداقات مع المستخدمين وأن نكون أروع شركة في قلوب المستخدمين”. تسعى الشركة باستمرار إلى الابتكار وتقديم تجربة مستخدم عالية الجودة وكفاءة تشغيلية. تهدف شاومي بدون كلل إلى بناء منتجات مذهلة بأسعار مناسبة لتمكين الجميع حول العالم من الاستمتاع بحياة أفضل من خلال التكنولوجيا المبتكرة.

في سبتمبر 2023، وصل عدد المستخدمين النشطين شهريًا لنظام MIUI إلى حوالي 623 مليونًا على مستوى العالم، مما يؤكد مكانة شاومي كإحدى الشركات الرائدة في مجال الهواتف الذكية. كما أنشأت الشركة منصة AIoT (AI + IoT) الاستهلاكية الرائدة عالميًا، ووصلت إلى ما يقرب من 699 مليون جهاز ذكي متصل بالمنصة (باستثناء الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية) حتى 30 سبتمبر 2023.

منتجات شاومي متوفرة في أكثر من 100 دولة ومنطقة حول العالم، وفي أغسطس 2023، تم إدراج شاومي في قائمة Fortune Global 500 للعام الخامس على التوالي، حيث احتلت المرتبة 360.

شاومي هي أحد مكونات مؤشر Hang Seng ومؤشر Hang Seng China Enterprises ومؤشر Hang Seng TECH ومؤشر Hang Seng China 50.

اعلان





