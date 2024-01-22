مشاكل ويندوز 11 و10 | حل مشكلة النوافذ في الشاشات المتعددة

تجد دائماً باذن الله حلول مشاكل ويندوز 11 و10 في موقع عرفني دوت كوم من خلال متابعتنا الدائمة لكل مشاكل ويندوز 11 و10 التي تواجه مستخدمي ويندوز 11 و 10، تعمل مايكروسوفت دوماً على تحسين دعم الشاشات المتعددة في ويندوز وبالرغم من أن ويندوز 10 أفضل قليلاً من ويندوز 7 في هذا الصدد، إلا أن مايكروسوفت تتحرك بخطوات بطيئة لتحسين دعم الشاشات المتعددة على نظام التشغيل الخاص بها، لا تزال هناك بعض الأخطاء التي تحتاج إلى حل، وبعضها قديم جدًا.

عدم ظهور النوافذ الخارجية أحد مشاكل ويندوز 11و10

من مشاكل ويندوز 11 و10 مشكلة شائعة جدًا عند استخدام الشاشات المتعددة في ويندوز 11و10: إذا فصلت شاشة، فلن تعود بعض نوافذ التطبيقات إلى شاشتك الرئيسية، تستمر هذه النوافذ في الظهور على الشاشة الأخرى التي تم فصلها الآن لسبب ما، إذا أغلقت التطبيق وفتحته مرة أخرى، فلا يزال يتذكر آخر شاشة كان عليها، لا يبدو أن هناك طريقة لنقل نافذة خارج الشاشة إلى شاشتك الرئيسية ! لا تقلق لدينا الحل بإذن الله لجميع مشاكل ويندوز 11 و10 ومنها حل مشكلة عدم ظهور النوافذ التي كانت تعمل علي شاشة خارجية بعد فصلها

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نقل كل النوافذ خارج الشاشة إلى شاشتك الرئيسية

يمكنك استخدام لوحة المفاتيح لنقل نافذة خارج الشاشة إلى شاشتك الرئيسية حتى عندما تكون نافذة التطبيق خارج الشاشة لا تزال ترى رمزها في شريط المهام، يخبرك هذا الرمز بالنوافذ التي تركز عليها والتي تعمل في الخلفية، تتيح لك اختصارات لوحة المفاتيح في إعداد متعدد الشاشات نقل نافذة بين الشاشات.

لنقل نافذة خارج الشاشة إلى شاشتك الرئيسية في ويندوز 10، اتبع هذه الخطوات:

انقر فوق أيقونة التطبيق في شريط المهام بحيث يكون التطبيق مفتوح علي الشاشة.

ثم استخدم مفاتيح Win + Arrow لنقلها إلى شاشتك الرئيسية.

إذا كانت شاشتك الثانية متصلة إلى يمين شاشتك الرئيسية، فاستخدم مفاتيح Win + Left Arrow لنقلها إلى شاشتك الرئيسية، ستحتاج إلى النقر على هذا الاختصار مرتين، في المرة الأولى التي تنقر عليها، ستلصق النافذة على يسار الشاشة، عندما تنقر عليها مرة ثانية ستنقل النافذة خارج الشاشة إلى شاشتك الرئيسية.

وبالمثل إذا كانت شاشتك الثانية متصلة إلى يسار شاشتك الرئيسية، فاستخدم مفاتيح Win + Right Arrow لنقلها إلى شاشتك الرئيسية، تطبق نفس القواعد كما قبل هنا. قد تضطر إلى النقر على اختصار لوحة المفاتيح مرتين لأن المرة الأولى ستلصقها على يمين الشاشة.

اختصارات لوحة المفاتيح Win + Arrow هي في الأساس اختصارات لتثبيت النوافذ على حافة شاشتك، لكن هذا الاختصار له وظيفة أخرى: يمكنه نقل النوافذ بين الشاشات، عندما تفصل شاشة ثانية، يجب أن تنتقل جميع نوافذ التطبيقات المفتوحة عليها إلى الشاشة الرئيسية.

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لسوء الحظ، لا يحدث ذلك دائمًا لأن بعض التطبيقات لا تتوافق جيدًا مع الشاشات المتعددة ولا يمكن لـ ويندوز إجبارها على ذلك، على سبيل المثال، تعمل قائمة “ملف جديد” في Photoshop أحيانًا بهذه الطريقة، وطبعًا انه من المحتمل وجود تطبيقات أخرى تعاني من نفس المشكلة، لذلك أتمنى أن تساعدك هذه النصائح في نقل النوافذ خارج الشاشة إلى شاشتك الرئيسية بسهولة!