تسريبات Exynos 2500 بتقنية تصنيع 3 نانو متر من سامسونج

في عالم المعالجات الدقيقة، تشتعل المنافسة باستمرار بين عمالقة التكنولوجيا، سامسونج وكوالكوم. ومنذ سنوات، اعتادت كوالكوم التفوق بأدائها القوي في معالجات Snapdragon، فيما عانت معالجات Exynos من سامسونج على منافستها. لكن الأمور قد تتغير مع Exynos 2500، المعالج الأحدث الذي كشفت التسريبات عن مواصفاته المثيرة للإعجاب.

قوة معالجة خارقة مع Exynos 2500:

معمارية محسنة يحافظ المعالج على التركيب الأساسي ذي 10 أنوية الموجود في Exynos 2400، ولكنه يستخدم أحدث وحدات معالجة من ARM، مع تصنيع بدقة 3nm من الجيل الثاني من سامسونج (3nm GAP/SF3)، والذي يتميز بكفاءته العالية ويُشاع تفوقه على معالجات 3nm الحالية من TSMC في المساحة والكفاءة.



أداء فائق كما يُشاع أن Exynos 2500 يتميز بما يلي: نواة Cortex-X5 للأداء العالي تعمل بتردد يصل إلى 3.2 جيجاهرتز، تتفوق على أحدث نواة من Apple في الأداء. ثلاث أنوية Cortex-A730 بتردد 2.3 إلى 2.5 جيجاهرتز. نواتان Cortex-A730 إضافيتان. أربع أنوية Cortex-A520 موجهة للأداء المتوسط.

رسومات تتخطى الخيال قد يستخدم Exynos 2500 معالج رسومي Xclipse 950 من AMD، وهو ترقية عن Xclipse 940 الموجود في Exynos 2400، والذي يتفوق بالفعل على Snapdragon 8 Gen 3 في تتبع الأشعة (Ray Tracing).



باعتبار Exynos 2400 قريبًا جدًا من Snapdragon 8 Gen 3 في اختبارات الأداء، فإن Exynos 2500 بتحسيناته قد يخلق وضعًا تتساوى فيه سامسونج مع كوالكوم بعد سنوات عديدة من التنافس الشديد، لا تزال هناك بضعة أشهر تفصلنا عن إطلاق Galaxy S25، لكن التسريبات الحالية تضع Exynos 2500 كمعالج قوي قادر على قلب الموازين في عالم المعالجات الدقيقة.

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