تكنولوجيا: Nothing تؤكّد اعتماد الاسم Phone (2a)

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكّدت اليوم شركة Nothing للتقنيات، التي تتخذ من لندن مقراً لها، اسم هاتفها الذكي الجديد، وهو Phone (2a). وجاء الإعلان عن هذا الاسم في أحدث نسخة من النشرة الفصلية للشركة

الجدير بالذكر أنّه في العام 2023، ركّزت Nothing على توسيع نطاق قدراتها الهندسية من خلال سبعة مكاتب في جميع أنحاء العالم، ما أدّى إلى الإطلاق الناجح لاثنين من منتجات الجيل الثاني.

وبناءً على النجاح الذي لقيه الهاتف Phone (2)، أدركت الشركة أنّ بعض المستخدمين يعطون الأولوية للمواصفات فائقة التطور، بينما يسعى البعض الآخر إلى مزيج سلس من الوظائف الأساسية والتصميم المبتكر.

تم تصميم الهاتف Phone (2a)، الذي يحمل الاسم الرمزي Aerodactyl، لمنحهم تجربة يومية رائعة، وتجسيد هوية Nothing المعروفة في الوقت نفسه.

تم تصميم Phone (2a)، مع التركيز على توفير تجربة الهاتف الذكي اليومية المثالية، ومضاعفة احتياجات المستخدم الأساسية، مع كل خبرات وحرفية Nothing. يتميز Phone (2a) ببعض ميزات Phone (2)الأكثر شعبية، وترقية واضحة مقارنة بـ Phone (1) على كل الجهات.



وإضافةً إلى اسم الهاتف الجديد، أعلنت الشركة أنها ستطلق حزمة Glyph Developer Kit، التي تمنح تطبيقات Android من جهات خارجية القدرة على التحكم في واجهة Glyph Interface الحصرية لهواتف Nothing.

علاوةً على ذلك، كشفت Nothing عن تعيين جيليان جيرنجروس في منصب نائبة رئيس التسويق. وهي تتمتّع بخبرة 12 عاماً من العمل في Amazon Music، وسوف تشرف على استراتيجية التسويق العالمية للشركة، بما في ذلك إطلاق هواتف Nothing والمنتجات الجديدة في مجال الصوتيات، ما يبشر بمزيد من التجارب الممتعة في هذه الفئة.

وتضمّنت سائر المستجدّات تحديثاً عن حالة الأعمال من المدير المالي، تيم هولبرو، ومقرّرات اجتماع مجلس الإدارة الأخير، الذي حضره روهيت باكالاباتي الذي تم تعيينه Community Board Observer مؤخراً.

وبعيداً عن نشرة Community Update، أعلنت علامة CMF التابعة للشركة عن قرب إصدار CMF Buds وCMF Neckband Pro. وثمة المزيد من المعلومات على الرابط

