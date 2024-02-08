تغيير تصميم إطار كاميرات iPhone 16 مرة أخرى

في شائعات جديدة تخص Apple، يبدو أنها تنوي تغيير تصميم هاتف iPhone 16 الخاص بها، حيث ستتحول كاميرات الخلفية من ترتيب قطري إلى ترتيب عمودي، الذي شهدناه آخر مرة في iPhone 12 في عام 2020، وقد ظهرت مجموعة جديدة من الصور الواقعية والمخططات التصميمية على الإنترنت، توضح جزيرة الكاميرا على شكل حبة دواء تحتوي على حساسين في الخلف مع فلاش LED على الجانب، تظهر الصور الواقعية هاتف ايفون 16 باللون الأزرق.

تصميم iPhone 16 بإطار كاميرات جديد

تقدم صورة منفصلة من Apple Hub لنا نظرة على عدة خيارات للألوان بالإضافة إلى مقارنة مع iPhone 16 Pro، الذي من المتوقع أن يقدم نفس التصميم الأساسي كـ iPhone 15 Pro، بناءً على الشائعات، السبب الرئيسي وراء تغيير موقع الكاميرا في iPhone 16 هو لتمكين الجهاز من تسجيل فيديو يمكن تشغيله على Apple Vision Pro.

استنادًا إلى التسريبات حتى الآن، ستحتفظ نسخ iPhone 16 و 16 Plus بشاشات التحديث بمعدل 60 هرتز نفسها، كما يشاع أن iPhone 16 و 16 Plus سيحصلون أيضًا على الـAction button مثل الايفون 15 برو وشريحة Apple A18 بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت واتصال Wi-Fi 6E.

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