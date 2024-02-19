مواصفات هاتف شاومي 14 الترا القادم تسريبات نظرة شاملة على هاتف Xiaomi الرائد المنتظر

تستعد شركة شاومي لإطلاق هاتفها الرائد الجديد، هاتف شاومي 14 الترا، في 25 فبراير القادم، ورغم تداول العديد من التسريبات والمُعلومات حول مواصفات هذا الهاتف، إلا أن آخر تسريب من موقع WinFuture الألماني يكشف النقاب عن تفاصيل محددة تضع حداً للتكهنات وتؤكد صحة بعض الشائعات التي سبق تداولها.

هاتف شاومي 14 الترا بأقوى أداء

سيعمل هاتف شاومي 14 الترا بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 الأقوى والأحدث، وسيأتي في أوروبا بنسخة بذاكرة وصول عشوائي (RAM) تبلغ 16 جيجابايت من نوع LPDDR5X ومساحة تخزين داخلية (ROM) 512 جيجابايت من نوع UFS 4.0، ومن المتوقع أن يتوفر الهاتف كذلك بنسخة 1 تيرابايت في بعض الأسواق العالمية.

شاشة متألقة بتجربة بصرية استثنائية

سيحظى المستخدمون بشاشة مذهلة في هاتف شاومي 14 الترا؛ حيث ستكون من نوع AMOLED بقياس 6.73 بوصة ودقة عرض 1440 بيكسل ومعدل تحديث 120 هرتز، بالإضافة إلى سطوع يصل إلى 3000 نيتس وتوافق مع تقنية HDR10+، كما ستضم الشاشة ماسحاً للبصمة مدمجاً تحتها كالمعتاد.

كاميرات احترافية بعدسات LEICA

يبرز على ظهر الهاتف جزيرة كاميرات كبيرة تحمل علامة LEICA وتضم 4 عدسات كل منها بدقة 50 ميجابيكسل، وتتكون من كاميرا رئيسية بمستشعر بحجم 1 بوصة، وكاميرا واسعة الزاوية، وكاميرتين للتقريب، إحداهما تقريب بصري 3.2x والأخرى تقريب بصري 5x عن طريق عدسة periscope. وتتميز الكاميرا الأساسية والكاميرا الواسعة الزاوية بفتحتي عدسة f/1.6 و f/1.8 على التوالي، بينما تمتلك الكاميرتان المقربتان فتحتي عدسة f/3.0. وتشير التسريبات إلى أن الهاتف قادر على تصوير فيديو بدقة 8K بمعدل 24 إطاراً في الثانية، وبدقة 4K بمعدل 24/30/60 إطاراً في الثانية، كما يدعم تصوير فيديو بطيء بدقة 1080p وبمعدل 1920 إطاراً في الثانية، ولكن ينبغي أخذ هذه المعلومة بحذر. أما كاميرا السيلفي فهي بدقة 32 ميجابيكسل وتستطيع تصوير فيديو بدقة 4K.

بطارية ضخمة وشحن سريع مع مواصفات إضافية

سيعمل على إمداد هاتف شاومي 14 الترا بالطاقة بطارية كبيرة بسعة 5300 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 90 وات سلكياً و 50 وات لاسلكياً، كما يتميز الهاتف بمواصفات متطورة أخرى تشمل تقنية NFC، وبلوتوث 5.4، وشبكة Wi-Fi 7، ومنفذ USB-C، ويدعم شريحتي اتصال SIM مزدوجتين، وسيكون سمك الهاتف 9.2 مم ووزنه 220 جم، كما سيحظى بمعيار IP68 لمقاومة الغبار والماء.

خيارات ألوان وتصميم أنيق

سيتوفر هاتف شاومي 14 الترا باللونين الأبيض والأسود مع ظهر من الجلد النباتي وإطار من الألومنيوم. كما ستتوفر نسخة خاصة بإطار من التيتانيوم، ولكن تشير التسريبات إلى أنها لن تكون متاحة للجميع في البداية.

السعر المتوقع

وفقاً للتسريبات، سيبلغ سعر نسخة 16 جيجابايت/512 جيجابايت من هاتف شاومي 14 الترا حوالي 1499 يورو (حوالي 1615 دولار أمريكي أو 50 الف جنيه مصري بدون الضرائب) في فرنسا وبعض الأسواق الأوروبية.

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