شكرا لقرائتكم خبر عن العصا الذكية "Can Go".. ابتكار سعودي لمساعدة كبار السن وذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المؤسس السعودي لشركة تقنية في وادي السيليكون فالي أحمد الغازي، عن ابتكار عصا ذكية تحمل اسم "Can Go"، مزودة باتصال خلوي مدمج ونظام تحديد مواقع عالمي، لمساعدة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة على البقاء مستقلين، إلى جانب إتاحة وصول رسائل إلى الأبناء أو الأسر عن أوضاع والديهم من كبار السن ومقدار حركتهم وخطواتهم كوسيلة للعناية والاطمئنان عليهم عن بعد.

وتتيح "Can Go" ميزات مثل مكبرات الصوت المدمجة والميكروفون والاتصال اللاسلكي بفضل شراكة مع أكبر شركات الاتصالات في الولايات المتحدة الأمريكية. العصا الذكية "Can Go" كما تسمح واجهة العصا بإضافة مقدمي الرعاية وتعيين جهة اتصال طارئة، وتوفير تقارير مستوى النشاط، وخدمات الكشف عن السقوط، وميزة الكشف عن المكالمات.

وشدد الغازي على أهمية تقديم التكنولوجيا بطريقة بسيطة ومألوفة لجميع مستخدمي العصا، مشيراً إلى أن "Can Go" سهلة الاستخدام لأي شخص ملم بعصي المشي التقليدية، وتأتي مع كابل شحن وحامل حائط للشحن، وتتمتع ببطارية تدوم حتى 48 ساعة، مع توصيات بالشحن الليلي، مشيرا إلى سعيه لإطلاق فئات جديدة من الأجهزة الإلكترونية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.