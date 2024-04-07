تحديث اندرويد 15 سيجلب تحسينات كبيرة على ميزة سطح المكتب

تحديث اندرويد 15 يجلب تحديثًا جديدًا على ميزة وضع سطح المكتب الجديد الذي تم تقديمه منذ فترة على أجهزة أندرويد، لكن ميزة وضع سطح المكتب التي قدمتها جوجل لم تخرج الى العلن او الاستعمال بشكل كافي حتى اليوم، على عكس مزايا مثل Samsung Dex، تحديث اندرويد 15 من المفترض ان يكون محملًا بالمزايا الجديدة، فما الجديد؟

جديد في ميزة وضع سطح المكتب مع تحديث اندرويد 15

منذ ذلك الحين، شهدت ميزة سطح المكتب تحسينات تدريجية وإن كانت بطيئة، حيث أصبحت الآن قادرة على دعم وضعية عرض جنب إلى جنب لتطبيقين بسهولة، كما يمكن للمستخدمين فتح المزيد من التطبيقات في وقت واحد باستخدام ميزة النوافذ المتعددة الحرة (freeform multi-window) ، ولكن مع بعض القيود.

وفقًا للتقارير، تعمل جوجل حاليًا على تحسين تجربة سطح المكتب متعدد النوافذ في اندرويد وقد أحرزت بعض التقدم بالفعل؛ فقد كشف موقع Android Authority عن بعض الإضافات الجديدة والمهمة من خلال القيام ببعض التطويرات في آخر إصدار تجريبي من تحديث اندرويد 14 QPR3 2.1.

يمكنك مشاهدة تجربة سطح المكتب متعدد النوافذ الجديدة في مقطع الفيديو بالأعلى، ولكن لتلخيص الأمر، يوجد الآن شريط عنوان جديد مع قائمة صغيرة تظهر عند النقر على الشريط الصغير في المنتصف أعلى أي تطبيق يعمل في وضعية ملء الشاشة، تحتوي القائمة على خيارات لوضعية ملء الشاشة أو تقسيم الشاشة أو وضعية النوافذ الحرة، وفي وضعية النوافذ الحرة.

جوجل تعمل على وضع الإصلاح لنظام أندرويد قد يصدر مع اندرويد 15

يمكن للمستخدمين سحب النوافذ وتغيير حجمها بحرية، كما تتوفر ميزة “محاذاة النوافذ” التي تسمح للمستخدمين بلصق نافذة على الجانب الأيسر أو الأيمن من الشاشة؛ بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين تجاوز القائمة بالكامل والانتقال مباشرة من تطبيق في وضعية ملء الشاشة إلى نافذة حرة عن طريق سحب الشريط الجديد أعلى التطبيق وإفلاته، ومن الجدير بالذكر أنه لا يزال هناك نقص في خيارات تحديد موقع النوافذ أو اختصارات لوحة المفاتيح للتنسيق، كما أنه لا يوجد مشغل سطح مكتب مناسب حتى الآن.

من المحتمل أن تقوم هذه التحسينات الكبيرة بزيادة الإنتاجية وسهولة الاستخدام مع تحديث اندرويد 15، بل إن جوجل قد تقوم بتسويقها كجزء من تجربة هاتف Pixel 9 عند إصداره في وقت لاحق من هذا الخريف؛ خاصة بعد أن قامت الشركة مؤخرًا بتمكين منفذ العرض على سلسلة Pixel 8، مما يشير إلى اهتمام متجدد بهذه الميزة.

ميعاد وصول تحديث اندرويد 15

يُتوقع وصول التحديث كالمعتاد من جوجل في شهر سبتمبر المقبل؛ حيث ان جوجل كل عام تبدأ بإصدار اول نسخة تجريبية في شهر فبراير ومن ثم تتوالى النسخ التجريبية وصولًا الى النسخة النهائية التي تنطلق لهواتف بكسل في شهر سبتمبر، او شهر أكتوبر بعد إطلاق هاتف Pixel الجديد للعام.

المصدر