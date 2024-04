تكنولوجيا: ‏Nothing تدمج ChatGPT في هواتفها مع تحديث Nothing OS 2.5.5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تلقى هاتف Nothing Phone (2a) بالفعل تحديث Nothing OS 2.5.5 مع تحسينات في الكاميرا وإصلاحات الأخطاء وتصحيح الأمان لشهر أبريل، والآن يحصل Nothing Phone (2) أيضًا على التحديث الجديد مع تكامل إضافي معChatGPT الخاص بـ Open AI ومجموعة من إصلاحات الأخطاء وتطبيقات الكاميرا.

تقدم Nothing أداة ChatGPT للوصول السريع من الشاشة الرئيسية بالإضافة إلى خيار نسخ لقطات الشاشة ونص الحافظة ولصقها بسرعة في محادثة جديدة في تطبيق ChatGPT. لا تزال بحاجة إلى تنزيل تطبيق ChatGPT بشكل منفصل مسبقًا.



سيصل نظام Nothing OS 2.5.5 مع تكامل ChatGPT أيضًا إلى Nothing Phone (1) و Phone (2a) في وقت لاحق من هذا الشهر.

أعلنت Nothing ايضًا عن أن تكامل ChatGPT سيكون متاحًا على سماعات Ear and Ear (a) التي تم إطلاقها للتو بالإضافة إلى جميع منتجات Nothing وCMF في يونيو.

يجلب نظام Nothing OS 2.5.5 أيضًا وضع Ultra XDR إلى تطبيق الكاميرا، ومفتاح HDR لأوضاع الصور والبورتريه.

وتشمل الميزات الأخرى وضع الرنين في الإعدادات السريعة لإدارة الصوت، وذاكرة الوصول العشوائي الداعم، والمسجل الجديد، وأدوات البطارية.

تجلب Nothing أيضًا تحسينات على استقرار النظام واتصال NFC و Wi-Fi بالإضافة إلى تحسينات في إعدادات مستوى الصوت وإصلاحات الأخطاء وتحسينات الأداء العامة.

