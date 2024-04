شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية العثور على موبايلك الأيفون المفقود باستخدام تطبيق "Find My"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك شركة Apple تطبيقًا خاصًا يسمى Find My iPhone وهو مخصص لمساعدتك في العثور على جهاز iPhone المفقود ، ويتم تثبيت التطبيق على كل جهاز يعمل بنظام iOS ويمكنه عرض جهازك المفقود على الخريطة لمساعدتك في تحديد موقعه وإدارته بسهولة، ويجب عليك استخدام هاتف أو جهاز لوحي أو كمبيوتر آخر يعمل بنظام التشغيل iOS مثبت عليه أيضًا تطبيق Find My iPhone .

الخطوة 1: حدد الإعدادات > معرف Apple الخاص بك (الاسم).

الخطوة 2: حدد Find My > Find My iPhone . تأكد من ترك مفتاح تبديل Find My iPhone قيد التشغيل دائمًا ( باللون الأخضر).

الخطوة 3: قم بالتبديل بين مفتاحي البحث عن شبكتي وإرسال آخر موقع ، ويتيح الخيار الأول لجهاز iPhone الخاص بك المشاركة في شبكة تتبع العناصر الجماعية من Apple حتى يتمكن من الإبلاغ عن موقعه إلى أجهزة iPhone الأخرى القريبة حتى لو لم يكن لديه اتصال بالإنترنت، وسيضمن الخيار الثاني تقديم تقرير موقع أخير قبل بطاريته مباشرة.

الخطوة 4: قم بتشغيل تطبيق Find My ، ثم حدد الأجهزة من علامة التبويب السفلية.

الخطوة 5: حدد جهاز iPhone أو iPad الذى تريد عرض الموقع له.

الخطوة 6: يمكنك أيضًا تشغيل صوت لتحديد موقع جهازك، أو الحصول على الاتجاهات لتحديد موقع جهازك، أو إعداد الإشعارات عند ترك الجهاز، أو وضع علامة على الجهاز كمفقود، أو مسح الجهاز عن بُعد.