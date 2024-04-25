اخبار العالم

عاجل.. طائرات الاحتلال تلقى منشورات تحذيرية فوق القنيطرة وريف درعا جنوب سوريا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

ياسر رشاد - القاهرة - قالت مصادر سورية، إن طائرات العدو الصهيوني ألقت، على مدينة القنيطرة و ريف درعا جنوب سوريا، منشورات يحذر فيها الجيش السوري، و يحمّله المسؤولية عن العمليات المقاومة و إطلاق الصواريخ من الأراضي السورية باتجاه الأراضي المحتلة .

 

وقال الاحتلال في المنشورات: إلى قادة وجنود الجيش السوري والأمن العسكري، نعتبركم مسؤولين عن الأعمال الإرهابية المنطلقة من الأراضي السورية تجاه أراضينا، ومواصلة عمليات الخلايا الإرهابية انطلاقا من أراضيكم ستضر بكم، أنتم تتحملون مسؤولية تعزيز القوات والحواجز العاملة في المنطقة، سنواصل الرد طالما استمر إطلاق القذائف الصاروخية تجاه إسرائيل.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا