5 مميزات على Telegram Business تنافس واتساب بيزنس

يُصنف تطبيق تليجرام ضمن أفضل عشرة تطبيقات للتواصل الاجتماعي وله شعبية هائلة من المستخدمين من مختلف الأعمار والفئات، ومع الانتشار الهائل للتطبيق تم تطوير مميزات Telegram Business إضافية لكي تساعد الشركات ورواد الأعمال في التواصل الآمن من خلال الرسائل المشفرة وضمان سرية الاتصالات.

تساعد قنوات وجروبات تليجرام بيزنس على التعاون المرن حيث يعمل Telegram على تبسيط المهام المختلفة للعمليات التجارية، مثل التسويق ودعم العملاء والتواصل الداخلي بين الفريق، والآن ما رأيكم في جولة تفصيلية حول كيفية استخدام التطبيق والاستفادة من مميزات Telegram Business والتعرف على فوائده العديدة التي تنافس WhatsApp Business، هيا بنا.

ما هو Telegram Business ومتى يتم استخدامه؟

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Telegram Business عبارة عن ميزة إضافية يقدمها تطبيق تليجرام للمراسلة والاتصالات عبر الهواتف المحمولة بنظامي الأندرويد و ios كما يدعم سطح المكتب، وعلى الرغم من أن تليجرام بيزنس يشبه تمامًا WhatsApp، إلا أنه يكتسب شعبية كبيرة من خلال التركيز على مميزات Telegram Business معينة تجذب المزيد من المستخدمين والشركات، ومن أهمها التركيز القوي على الخصوصية حيث أن تليجرام بيزنس يهتم بالحفاظ على أمان بيانات المستخدم.

استخدامات تليجرام بيزنس للشركات:

التحدث إلى العملاء وتقديم الدعم على مدار الساعة.

الحفاظ على استمرارية المحادثات والتعرف على كيفية تفاعل العملاء مع الشركة.

مراقبة البيانات المهمة مثل المشاهدات والمشتركين والإشارات وإعادة النشر لقياس فعالية التسويق الرقمي.

ما هي مميزات Telegram Business الرئيسية؟

أصبحت برامج التواصل الاجتماعي عامل أساسي في التسويق الرقمي الذي يتزايد يومًا بعد يوم حيث يستثمر فيها أصحاب الأعمال لمساعدتهم في الوصول السهل إلى المستخدين وجذب المزيد من العملاء، ومن أهم هذه التطبيقات تليجرام حيث توفر مميزات Telegram Business للشركات ورواد الأعمال ميزات تنافسية لا يمكن تفويتها، هيا نتعرف عليها.

1. الخصوصية

من أهم مميزات Telegram Business الدردشة السرية والتي تعمل على تشفير جميع الرسائل، مما يمنع الأطراف المراسِلة من إعادة توجيهها إلى محادثات أخرى مما يضمن أمن معلومات العملاء والمستخدمين.

2. القنوات

قنوات التليجرام نوعان:

القنوات الخاصة: لا يمكن للمستخدمين الانضمام إلى هذه القنوات بدون تلقّي دعوة.

القنوات العامة: يمكن للمستخدمين الانضمام إلى هذه القنوات من خلال البحث عنها.

على عكس مجموعة التليجرام والتي تسمح برؤية قائمة أعضاء المجموعة، يظل المستخدمون في telegram channels مجهولين بالنسبة لبعضهم البعض.

3. برنامج تيليجرام للدردشة

تقوم روبوتات الدردشة على Telegram بالمحادثات والتحدث إلى العملاء مما يقلل من عمل فريق الدعم وتتمثل مميزات Telegram Business في هذا الجانب أن برنامج chatbot يتعامل مع الأوامر بشكل فعال، بما في ذلك عمليات الاشتراك، وجمع معلومات الاتصال الخاصة بالعملاء، ومعالجة طلبات المنتج، وإرسال الإشعارات أو التحديثات، والرد على استفسارات العملاء.

لتشغيل الخدمة على تليجرام بيزنس تحتاج إلى إنشاء رابط إلى Telegram Business API لتشغيل Telegram Bot.

4. مجموعات الدردشة

يمكن الاستفادة من مميزات الدردشة الجماعية في الوصول إلى عدد كبير من المستخدمين والتواصل معهم مرة واحدة في مجموعة Telegram، يسمح برنامج تليجرام بيزنس بمجموعات تصل إلى 200000 شخص مما يحقق فائدة كبيرة للمؤسسات التي تتطلع إلى التواصل مع المستخدمين جملة واحدة أو استهداف عملاء محتملين.

مميزات Telegram Business الإضافية

بالإضافة إلى الفوائد الرئيسية للبرنامج تتوفر مميزات Telegram Business إضافية يمكن للمؤسسات الاستفادة منها مما يجعل له شعبية هائلة بين 700 مليون مستخدم حول العالم، فيما يلي سوف نلقي نظرة على بعض هذه المميزات.

1. تخزين مجاني وغير محدود

توفر Telegram Cloud حلاً آمنًا ومفيدًا للمستخدمين لتخزين الملفات والوسائط الكبيرة، حيث تتمثل أهم مميزات Telegram Business في تحميل الملفات والوسائط الكبيرة حيث يبلغ الحد الأقصى لحجم التحميل الواحد 2 جيجابايت.

فهو يمكّن المستخدمين من مشاركة مجموعة كبيرة من الملفات بسهولة مع العملاء في شكل صور أو مقاطع فيديو، بما في ذلك روابط الأخبار والمواد التسويقية وتحديثات المنتج، كل ذلك مع الحفاظ على دقة وجودة المحتوى الأصلي.

2. سهولة الوصول إلى جهات اتصال العميل غير المحفوظة

باستخدام أسماء مستخدمي التليجرام، يمكنك الاتصال دون الحاجة إلى تبادل أرقام الهواتف، ومن خلال هذه الميزة يمكن للشركات زيادة انتشارها والترويج لها عن طريق إنشاء قناة تليجرام عامة وإضافة مصطلحات بحث ذات صلة إلى وصف القناة واسمها، بحيث تسهل هذه الطريقة على الأشخاص الذين يبحثون عن نوع معين من الخدمات أو المنتجات العثور على القناة والانضمام إليها.

3. الوصول إلى أجهزة متعددة

ميزة أخرى من مميزات Telegram Business ألا وهي استخدام العديد من الأجهزة في وقت واحد مما يعني أنه يمكنك استخدام الخدمة على أجهزة متعددة بحساب تيليجرام واحد، مما يضمن الوصول إلى تحديثات في نفس الوقت لجميع محادثاتك، بالإضافة إلى ذلك، يوفر تليجرام قابلية أداء مجموعة متنوعة من المهام الإدارية والتعاون والتواصل بين أعضاء الفريق.

4. عدم محدودية المراسلة

إن طبيعة Telegram المجانية تجعله خيارًا شائعًا بين الشركات للتواصل مع العملاء، كما أنه لا يفرض قيود مراسلة زمنية، كما يمكنك الوصول إلى العملاء في أي وقت عن طريق إرسال رسائل صوتية على التليجرام أو رسائل تذكير دون الحاجة إلى انتظار الموافقة على الرسالة.

5. المحادثات السرية

يتم استخدام التشفير الشامل في وظيفة الدردشة السرية في تطبيق تليجرام والتي تمنح رسائل المستخدم مزيدًا من الحماية، يتم تبادل مفاتيح التشفير أثناء إعداد Telegram Secret Chat ولا يتم تخزينها على خوادم Telegram، بمعنى آخر، يمكن للمشاركين في المحادثة السرية فقط رؤية الرسائل، ولا يمكن رؤيتها من قبل أطراف ثالثة، بما في ذلك Telegram!

تقوم Telegram Secret Chat فقط بتشفير الرسائل المتبادلة داخل تلك الدردشة المحددة، لذلك يمكنك الاستفادة من مميزات Telegram Business الخاصة بالمحادثات السرية إذا كنت بحاجة إلى توصيل معلومات حساسة وتريد التأكد من أنها تظل خاصة بين شركتك والمستلم.

كيفية استخدام Telegram Business للتواصل مع العملاء؟

والآن وبعد أن تعرفنا على أهم فوائد ومميزات Telegram Business هيا نتعرف كيف يمكنك الاستفادة من هذه المميزات للتواصل مع الجمهور بطريقة فعالة وتقديم أفضل خدمة عملاء ممكنة.

الخطوة 1: إنشاء حساب تجاري على Telegram

إذا لم يكن لديك حساب Telegram Business، فقم بإنشاء حساب عن طريق تنزيل تطبيق Telegram والاشتراك.

اختر فئة العمل التي تصف عملك على أفضل وجه.

الخطوة 2: إعداد ملف التعريف الخاص بك

أضف صورة ملف شخصي احترافية ووصفًا موجزًا ​​لعملك.

قم بتضمين معلومات الاتصال مثل عنوان عملك وموقعك الإلكتروني.

الخطوة 3: إنشاء بوت Telegram

لتفعيل خدمة الرد الآلي قم بإنشاء روبوت Telegram عبر BotFather (ابحث عن @BotFather على Telegram).

اتبع التعليمات لإنشاء روبوت جديد والحصول على الرمز المميز.

الخطوة 4: أضف الروبوت إلى قناتك أو مجموعتك

إذا كان لديك قناة أو مجموعة أضف إليها الروبوت كمسؤول.

قم بتكوين إعدادات الخصوصية للسماح للروبوت بقراءة الرسائل.

الخطوة 5: استخدم تصنيفات الدردشة

قم بتنظيم محادثاتك باستخدام التصنيفات لإدارة المحادثات بكفاءة.

يمكنك تصنيف الدردشات بناءً على استفسارات العملاء أو تعليقاتهم أو المناقشات المتعلقة بالطلب.

الخطوة 6: إنشاء رسالة ترحيب

قم بإعداد رسالة ترحيب يتلقاها المستخدمون عند انضمامهم إلى قناتك أو مجموعتك.

قم بتضمين المعلومات والروابط الأساسية.

الخطوة 7: الاستفادة من ميزات الدردشة

استفد من مميزات Telegram Business، مثل لوحات المفاتيح المضمنة والأزرار والوسائط التفاعلية، لإنشاء تفاعلات جذابة وسهلة الاستخدام.

الخطوة 8: الاستجابات التلقائية باستخدام برامج الدردشة الآلية

قم بدمج برامج الدردشة الآلية للرد الآلي على الاستعلامات والاستجابات الشائعة.

فكر في استخدام Bot API الخاص بـ Telegram لتطوير روبوتات مخصصة لاحتياجات عمل محددة.

الخطوة 9: الاتصال الآمن

قم بتمكين التحقق بخطوتين لمزيد من الأمان.

كن حذرًا بشأن مشاركة المعلومات الحساسة وشجع العملاء على استخدام الدردشات الخاصة في الأمور السرية.

الخطوة 10: الترويج لقناة Telegram الخاصة بك

قم بمشاركة رابط قناة Telegram الخاصة بك على موقعك الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والمواد التسويقية الأخرى لزيادة الانتشار.

ختامًا، تناولنا خلال هذا المقال أهم مميزات Telegram Business للحصول على بيئة أمنة للشركات للتواصل مع جمهورها وإدارة المحادثات وتحسين تجربة خدمة العملاء، لذلك ننصحك لإدارة أعمالك بفاعلية استخدام تليجرام بيزنس للاستفادة من هذه المميزات التنافسية والسير بخطوات ثابتة في عالم التسويق الرقمي.

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