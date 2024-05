تكنولوجيا: ألعاب PlayStation Plus لشهر مايو تتضمن لعبة Ghostrunner 2 ولعبة Tunic الكلاسيكية الحديثة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة سوني عن تشكيلة ألعاب PlayStation Plus لشهر مايو، وهناك بعض العناوين المهمة.

تتضمن المجموعة Ghostrunner 2 و Tunic و Destiny 2: Lightfall و EA Sports FC 24. معظم هذه الألعاب متاحة لكل من PS4 و PS5، باستثناء Ghostrunner 2 المخصصة للاعبي PS5 فقط.

ستكون هذه الألعاب قابلة للعب في 7 مايو. وستكون Ghostrunner 2 وTonic و Destiny 2: Lightfall متاحة للتنزيل حتى 3 يونيو. في حين ان EA Sports FC 24 ستكون متاحة للتنزيل حتى 17 يونيو.

جدير بالذكر ان ألعاب PS Plus لشهر أبريل على وشك أن تصل إلى الأسواق. لديك حتى 6 مايو فقط لتنزيل Immortals of Aveum و Minecraft Legends و Skul: The Hero Slayer.

قد يتضمن عنوان آخر لمشتركي PS Plus؛ لعبة Metroidvania Animal Well، أول لعبة ينشرها مستخدم YouTube الشهير Dunkey، سيتم إصدارها لليوم الأول في 9 مايو.

