"الأمن السيبراني" يوصي بإجراء تحديثات أمنية على منتجات Android

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني تحذيرًا أمنيًا عبر حسابه على تطبيق إكس، نصح من خلاله بالمبادرة بإجراء التحديثات الأمنية على منتجات Android.وكتب المركز: أصدرت Android التحديث الشهري لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتجاتها.أوصي المركز بتحديث أجهزة Android ، إذ أصدرت Android توضيحاً لهذه التحديثات عبر هذا الرابط. بادر بإجراء التحديثات الأمنية على منتجات Android.This is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني (@SAUDICERT)