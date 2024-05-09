حرب قائمة بين تيك توك و الولايات المتحدة

لم يكن الامر مفاجئًا عندما قامت تيك توك برفع دعوة ضد الولايات المتحدة الأمريكية، منذ ان قام الرئيس جو بايدن بتوقيع قانون حماية الامريكيين من التطبيقات الخاضعة لسيطرة الخصوم الأجانب فى أبريل، لكن إقرار هذا المشروع لم يمنع الشركة الأم ByteDance المتواجدة فى الصين والمالكة لتطبيق تيك توك من محاولة الرد، الأن رفعت ByteDance دعوة قضائية تزعم فيها أن الحظر لتطبيقها امر غير دستورى.

تيك توك يستند قضائيًا الى المحكمة

من الملاحظ ان تيك توك والشركة المالكة له ستبذل جهودًا كبيرة، فى دحض هذا القانون والبقاء فى الولايات المتحدة؛ حيث انها تضم قاعدة كبيرة من المتابعين ما يُقدَّر بأكثر من مليار شخص وهذا ما قامت بذكره فى المستندات الخاصة فى الدعوة القضائية ضد الولايات المتحدة.

وقد تناولت المستندات التى قدمتها الشركة على ما يلى:

ولأول مرة فى التاريخ، اصدر الكونجرس قانونًا يخضع منصة خطابية واحدة محددة لحظر دائم على مستوى البلاد، ويمنع كل امريكي من المشاركة فى هذا المجتمع الفريد الذى يضم أكثر من مليار شخص من أنحاء العالم.

ما هى العقبات التى سيواجهها تطبيق تيك توك بعد توقيع القانون:

يتطلب قانون حماية الامريكيين من التطبيقات الخاضعة للخصوم الاجانب من ByteDance تجريد حصتها من ملكية تيك توك وبيعها لشركة غير صينية فى غضون من 9 الى 12 شهرًا او مواجهة الحظر فى الولايات المتحدة، وقد تم ادراج هذا التشريع كجزء من حزمة مساعدات خارجية ضخمة بقيمة 95 مليار دولار.

ما سبب توقيع الولايات المتحدة هذا القانون ضد تيك توك:

ذلك بسبب المخاوف المتزايدة لدى الولايات المتحدة ان تقوم شركة ByteDance بالتواصل مع الصين واستخدام تيك توك للدعاية وجمع المعلومات و البيانات من المستخدمين الامريكيين، وقد دحضت الشركة هذه الادعاءات فى الدعوى القضائية وادعت ان الكونجرس نفسه لم يقدم اى شئ يشير الى ان منصة تيك توك تشكل اى نوع من انواع المخاطر على امن البيانات او انتشار الدعاية الاجنبية التى يمكن ان تبرر هذا الفعل.

واضافت ايضًا فى المستندات ان:

من المؤسف ان مجلس النواب يستخدم غطاء المساعدات الاجنبية والانسانية المهمة للضغط مرة أخرى على مشروع قانون الحظر الذى من شأنه ان يسحق حقوق حرية التعبير لـ 170 مليون امريكى ويدمر 7 ملايين شركة ويغلق منصة تساهم بمبلغ 24 مليار دولار للاقتصاد الامريكى سنويًا.

في النهاية تناقش الدعوى القضائية ان توقيت الحظر غير ممكن سواء من ناحية إعلانية او تقنية او قانونية، ومن المؤكد ان ByteDance سوف تحارب بكل الطرق الممكنة حتى لا تُسحب استثماراتها، ولكن السؤال المهم هنا عزيزى القارئ هل شركة ByteDance سوف تكون قادرة على بيع التطبيق ام انها سوف تكون مستعدة للتخلى عن استثمارتها عندما لن تكون هناك اى خيارات متاحة، وفى تقرير سابق، قالت المصادر ان الشركة مستعدة للالتزام اذا لم تتمكن من الفوز، ولكنها تصر على عدم بيعه.

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