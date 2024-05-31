شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Discord يطرح تصميم جديد للألعاب.. كل ما تحتاج معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يريد Discord إعادة توجيه تطبيقه مرة أخرى إلى الألعاب، وهو يطرح إعادة تصميم التطبيق للمساعدة في تحقيق ذلك، ويتميز المظهر الجديد برسائل جماعية مُعاد صياغتها، ومحادثات صوتية، ومكالمات فيديو، والمزيد.

وفي رسالة إلى المستخدمين ، قال جيسون سيترون، الرئيس التنفيذي لشركة Discord، إن الشركة أدركت أنها بحاجة إلى تضييق نطاق تركيزها من "كونها تطبيق دردشة يركز على المجتمع على نطاق واسع" إلى خدمة "تساعد الأشخاص على تعميق صداقاتهم حول الألعاب والاهتمامات المشتركة، و تريد الشركة الآن تسهيل الاتصال قبل اللعب أو أثناءه أو بعده.

وهذا العام، سيقوم Discord بإجراء بعض التغييرات على التطبيق مما سيسمح للمستخدمين بالوصول إلى محادثاتهم بشكل أسرع، بالإضافة إلى تحسين موثوقية تقنية الصوت والفيديو والبث، كما تخطط الشركة أيضًا لجلب المزيد من ميزات Discord إلى مجموعة واسعة من الأجهزة.

ومن خلال تحويل انتباهه مرة أخرى إلى الألعاب، يعكس Discord الخطة التي بدأ تنفيذها في عام 2020 ، ونظرًا لأن جائحة كوفيد-19 زادت من الحاجة إلى منصات المراسلة مثل Discord، أرادت الشركة أن تصبح تطبيق دردشة أكثر عمومية يسمح للمستخدمين "بقضاء وقت ممتع مع الأشخاص، سواء في اللحاق بالركب أو تعلم شيء ما أو مشاركة الأفكار".

وقد تغير الكثير منذ ذلك الحين، وقامت شركة Discord بتسريح 17 % من موظفيها بعد زيادة عدد موظفيها بسرعة كبيرة، كان Citron أيضًا أحد الرؤساء التنفيذيين الخمسة الذين أدلوا بشهادتهم أمام مجلس الشيوخ بشأن مخاوف بشأن سلامة الأطفال، ويضغط المشرعون حاليًا من أجل تشريع مثل قانون سلامة الأطفال عبر الإنترنت ، والذي يتطلب من منصات مثل Discord طرح تدابير لحماية الأطفال.

وخلال مقابلة على Decoder في أبريل ، ألمح Citron إلى إعادة انتباه الشركة نحو الألعاب. قال Citron في ذلك الوقت: "من الآن فصاعدًا، نحن نركز بشكل كبير على الألعاب باعتبارها حالة الاستخدام الأساسية لدينا ، الدردشة الجماعية حول الألعاب"، مضيفًا أن 95% من مستخدميها يلعبون الألعاب.