تكنولوجيا: Anker تكشف عن إصدار خاص من شاحنها السريع 30 واط GaN

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Anker إصدارًا محدودًا من شاحنها السريع GaN بقدرة 30 واط، والذي أصبح متاحًا حصريًا في متجر Apple Store.

أُطلق على الإصدار اسم Year of the Snake، وهو يأتي بتصميم مميز يتضمن لونًا ذهبيًا وزخارف على شكل ثعبان، في حين يحتفظ بنفس المواصفات التقنية للإصدار العادي.

يُعرض هذا الإصدار المحدود بسعر 39.95 دولارًا، وهو نفس سعر النسخة العادية. لم تُحدد الشركة مدة توفر هذا الإصدار الخاص، ولكن نظرًا لأن “عام الثعبان” في الأبراج الصينية يرمز إلى الحظ والازدهار ويمتد من 29 يناير 2025 إلى 16 فبراير 2026، فمن المحتمل أن يظل الشاحن متاحًا لفترة طويلة.

ومن حيث الأداء، يتميز الشاحن بتصميم صغير ومثالي للسفر، مع قدرة شحن تصل إلى 30 واط عبر منفذ USB-C. يدعم الشاحن شحن الأجهزة المتوافقة بسرعة تصل إلى ثلاثة أضعاف سرعة أجهزة الشحن التقليدية بقدرة 5 واط. يُعد هذا الإصدار بمثابة نسخة مُحسّنة من شاحن Anker Nano، المعروف بأدائه الموثوق وتصميمه المدمج.

وأضافت Anker تقنية ActiveShield 2.0 إلى الشاحن، مما يوفر حماية إضافية أثناء الاستخدام. تعمل التقنية على إجراء ما يصل إلى 3 ملايين فحص يوميًا لدرجة الحرارة لضمان شحن آمن وفعّال. يأتي الشاحن مزودًا بكابل USB-C إلى USB-C بطول 1.5 متر، مزين أيضًا بنمط مستوحى من تصميم الثعبان.

لا يقتصر الإصدار الخاص من Anker فقط على الأداء الممتاز، بل يجمع بين الوظيفة والتصميم الفريد، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمحبي المنتجات المميزة.

المصدر