تكنولوجيا: هواوي تكشف عن قفل Smart Door Lock 2 الذكي بتقنية التعرف على كف اليد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت هواوي رسميًا قفل Smart Door Lock 2 الذكي في السوق الصينية، ليكون الجيل الجديد من الإصدار الأول الذي صدر عام 2022. يأتي هذا القفل الذكي بمجموعة من التحسينات والميزات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الأمان وتجربة المستخدم، إذ يتم فتحه بشكل أسرع وأكثر هدوءًا مقارنةً بالطراز السابق.

من أبرز المزايا التي أضيفت، دعم تقنية التعرف على الأوردة في كف اليد باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهي ميزة تقول هواوي إنها مناسبة لجميع أفراد الأسرة.

كما يمكن فتح القفل بطرق بديلة، مثل بصمة الإصبع، أو كلمة مرور، أو مفتاح فعلي، أو عن بُعد عبر هاتف ذكي مرتبط أو من خلال لوحة تحكم منزلية ذكية.

ويضم القفل كاميرا مدمجة على شكل “عين القطة” بزاوية رؤية واسعة تصل إلى 161 درجة، وتدعم خاصية التعرف على الأشخاص بالذكاء الاصطناعي، حيث يظهر وجه الزائر على شاشة مدمجة في الجهة الداخلية من المقبض.

كذلك يتيح القفل التحدث عبر الاتصال الصوتي ثنائي الاتجاه، بالإضافة إلى إمكانية مشاهدة بث مباشر للفيديو من خلال هاتفك الذكي أو أجهزة المنزل الذكي مثل تلفاز Huawei Smart Screen أو شاشة Huawei Smart Central Control.

من خلال التطبيق المصاحب، يمكن ضبط تنبيهات صوتية تُفعل عند مغادرة المنزل، مثل تذكير لشراء شيء ما أو عرض توقعات الطقس، كما يمكن استقبال إشعارات تلقائية في حال تُرك الباب مفتوحًا.

أما من الناحية التقنية، فيأتي القفل بأسطوانة أمان من المستوى C، ويعمل بنظام HarmonyOS 5، ويحتوي على بطارية ليثيوم مدمجة بسعة 10,000 ميلي أمبير.

ويمكن أن تدوم البطارية ما بين ثلاثة إلى خمسة أشهر، مع إرسال تنبيهات للهاتف عند انخفاض الطاقة. ولضمان استمرارية العمل، زُوّد القفل بزر طاقة طارئ وأربع بطاريات AA احتياطية لتشغيل الوظائف الأساسية.

يتوفر Huawei Smart Door Lock 2 حاليًا في الصين بسعر 2,499 يوان صيني (حوالي 344 دولارًا أمريكيًا)، ولم تُعلن الشركة حتى الآن عن أي نية لطرحه في الأسواق الأوروبية أو العالمية.

