تكنولوجيا: HMD وLava تستعدان لإطلاق هواتف تدعم البث التلفزيوني المباشر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركتا HMD وLava لإطلاق هواتف جديدة مزودة بدعم للبث التلفزيوني المباشر دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت أو شبكة Wi-Fi. ومن المقرر عرض هذه الأجهزة خلال قمة الصوتيات والمرئيات العالمية والترفيه (WAVES) 2025 التي ستُقام بين 1 و4 مايو في الهند.

تعتمد هذه الهواتف على تقنية تُعرف باسم Direct-to-Mobile (D2M)، والتي تتيح للجهاز استقبال الإشارة وبث المحتوى المرئي والمسموع مباشرة دون الحاجة إلى أي اتصال خلوي أو لاسلكي. وقد كشفت Lava أن هاتفها سيحمل هوائي تردد فائق (UHF) قادر على استقبال إشارات البث الأرضي.

كلا الهاتفين من HMD وLava يُصنفان ضمن فئة الهواتف التقليدية وسيحتويان على شريحة SL3000 المخصصة من تطوير شركة Saankhya Labs.

وأكدت Lava أن هاتفها تم تطويره بالتعاون مع Tejas Networks، ويعمل بواسطة شريحة MediaTek MT6261، كما يأتي مزودًا ببطارية سعتها 2200 مللي أمبير وشاشة مقاس 2.8 بوصة، ما يطرح تساؤلات حول مدى جدوى مشاهدة التلفاز على شاشة بهذا الحجم الصغير.

المصدر